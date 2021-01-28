Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 28 Ocak koronavirüs sonuçlarını açıkladı Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz
TÜRKİYE

28 Ocak koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 28 Ocak koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Türkiye'nin 28 Ocak koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığının sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'na yüklendi. Tablodaki veriler incelendiğinde ölü ve vaka sayısının hala kritik seviyede olduğu görülüyor. Günlük iyileşen sayısı ise vaka sayısından yüksek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünün tablosuyla ilgili paylaşımda bulunarak durumun ciddiyetinin görmezden gelinemeyeceğini vurguladı ve tavsiyelerde bulundu. İşte 28 Ocak koronavirüs ölü, vaka, iyileşen sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel veriler ölü ve vaka sayısının hala tedirgin edici olduğunu gösteriyor.

28 Ocak vaka sayısı kaç?

Buna göre, son 24 saatte 173 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 279 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 670 olarak açıklandı.

  • Son 24 saatte 8 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 340 bin 216'ya yükseldi. Test sayısı 29 milyon 181 bin 125'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 457 bin 118, vefat sayısı 25 bin 605, ağır hasta sayısı 1751 oldu.

Bugünün koronavirüs tablosu.

Türkiye'nin 27 Ocak koronavirüs tablosu: Vaka sayısı artıyor
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Türkiye'nin 27 Ocak koronavirüs tablosu: Vaka sayısı artıyor

  • Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz"

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tablodaki vaka sayısının ciddiyetine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, "Bugün tespit edilen vaka sayısı 7.279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Bugünün koronavirüs tablosu.

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