Türkiye'nin 28 Şubat koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısında sevindiren gelişme

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 8 bin 424 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 175bin 16'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 701 bin 588, vefat sayısı 28 bin 569, ağır hasta sayısı 1191 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Koronavirüste mutasyon görülen ülke sayısı açıklandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, koronavirüsün İngiltere mutasyonunun 86, Güney Afrika mutasyonunun 44, Brezilya varyantının 15 ülkede mevcut olduğunu söyledi.

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Öğretmenlerin Kovid-19 aşılama sürecinin ayrıntıları belirlendi

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, öğretmenlerin öncelikli aşılanacak gruplara dahil edilmesinin ardından köy okullarında görevli olanlardan başlanan aşılamaya yüz yüze eğitime geçiş sıralamasına göre devam edilecek.

"Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında öğretmenlerin öncelikli gruplara dahil edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan liste Sağlık Bakanlığına gönderildi.

24 Şubat'ta ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Arifegazili İlkokulunda görev yapan öğretmenler, Kovid-19 aşısının birinci dozunu yaptırdı.

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Öğretmenlerin aşılanması, yüz yüze eğitime geçiş sürecindeki sıralamaya göre sürdürülecek. Bu kapsamda, ülke genelinde 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçen köy okullarındaki öğretmenlere Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı.

Köy okullarıyla aynı tarihte yüz yüze eğitime başlayan anaokullarındaki öğretmenlerin aşılanmasına da başlanacak.

Yüz yüze eğitime başlanacak ilkokul ve ortaokul kademesindeki özel eğitim okulları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıfları öğretmenlerine aşılamada öncelik tanınacak.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm dünya gibi Türkiye'nin de Kovid-19 salgını dolayısıyla zorlu bir süreç yaşadığını belirterek, bu nedenle öğrencilerde oluşabilecek öğrenme kayıplarını en aza indirebilmek için tüm birimlerin sürekli ilave destek kaynakları oluşturduğunu aktardı.

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Yurt genelinde Kovid-19 tedbirleri

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayan 376 kişiye para cezası uygulandı.

Siirt'te sınıf mevcudu 20 kişi ve altında olan resmi ve özel ilkokul ile anasınıflarda eğitimin haftanın 4 günü yüz yüze yapılması kararlaştırıldı.

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 369 kişiye para cezası kesildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye 51 bin 519 lira ceza uygulandı.

Afyonkarahisar'da bir evde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 42 bin 188 lira ceza verildi.

Tokat'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda pazar yerlerinde HES kodu sorgulaması başladı.

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Edirne'de Kovid-19 vakalarının geçen haftaya göre artması nedeniyle vatandaşlar daha dikkatli olmaları yönünde kısa mesajla uyarıldı.

Sağlık Bakanlığının haftalık açıkladığı her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre, en yüksek oranların görüldüğü Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun'da ek tedbirler alındı.

Çorum'un Laçin ilçesinde Narlı köyünde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sarıyaprak köyü, artan vakalar nedeniyle karantinaya alındı. Adıyaman merkezde 37 evde de karantina uygulanmasına karar verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle bazı cadde ve sahillerde denetimler yoğunlaştırıldı.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Arıklı köyünde ve Yenice ilçesine bağlı Nevruz köyünde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 88 hanede karantina uygulaması başlatıldı.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Boldacı köyü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki Salur Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatıldı.

Bilecik'te bir dairede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 9 bin 352 lira para cezası uygulandı.

Karabük'te bir apartman karantinaya alındı.

Artvin'de merkeze bağlı Sakalar köyünde karantina başlatıldı.