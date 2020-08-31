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31 Ağustos koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Gücümüz sevdiklerimizi korumaya yeter

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Ağustos koronavirüs sonuçlarını paylaştı. En yüksek test sayısına ulaşılan tabloda ölü sayısının 44, vaka sayısının ise 1587 olduğu görülüyor. Koronavirüs günlük vaka sayısındaki artış bugün de devam etti. İyileşen sayısı ise yeni vaka sayısının altında kaldı. Bakan Koca can kayıplarının üzüntüsünün ifade edilemeyeceğini belirttiği paylaşımında tedbirin önemine vurguda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Koronavirüs Tablosu bugünün verilerini duyurdu. Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Koca tedbirin öneminin altını çizdi. Bakan Koca 31 Ağustos'a en yüksek günlük test sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Toplam iyileşen sayısı 245 bine yaklaştı

  • Tabloya göre son 24 saatte 1587 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 270 bin 133, can kaybı 6 bin 370 oldu. Ayrıca 1087 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 244 bin 926 oldu.

Ölü ve vaka sayısının günlerdir düşüş göstermediği tabloda, iyileşen sayısı ise hala vaka sayısının altına inmiyor.

"Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter"

  • Bakan Koca verileri paylaştığı gönderide, "Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000’den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde" ifadelerini kullandı.

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