Türkiye'nin 31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Gücümüz sevdiklerimizi korumaya yeter

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Koronavirüs Tablosu bugünün verilerini duyurdu. Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Koca tedbirin öneminin altını çizdi. Bakan Koca 31 Ağustos'a en yüksek günlük test sayısına ulaşıldığını açıkladı.
Toplam iyileşen sayısı 245 bine yaklaştı
- Tabloya göre son 24 saatte 1587 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 270 bin 133, can kaybı 6 bin 370 oldu. Ayrıca 1087 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 244 bin 926 oldu.
Ölü ve vaka sayısının günlerdir düşüş göstermediği tabloda, iyileşen sayısı ise hala vaka sayısının altına inmiyor.
"Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter"
- Bakan Koca verileri paylaştığı gönderide, "Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000’den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde" ifadelerini kullandı.
Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000’den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/LqYvq5H2SB
Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000’den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/LqYvq5H2SB— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 31, 2020
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