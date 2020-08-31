Türkiye'nin 31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Gücümüz sevdiklerimizi korumaya yeter

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Bakan Karaismailoğlu sel afetinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu: Yeni çehresine bir an önce kavuşturacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devletin ilk günden itibaren sel felaketinin yaşandığı Giresun için seferber olduğunu belirterek, "Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan buraya gelerek Giresunlu hemşehrilerimizle birlikte olacak. Cumhurbaşkanımızın bölgeye gelmesi Giresun'a nasıl sahiplik edildiğinin göstergesidir. Devletimiz ve bakanlığımız olarak bütün imkanlarımızla yürüttüğümüz seferberlik sayesinde Giresun'u yeni çehresine bir an önce kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.