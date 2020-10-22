​31 bin hanede korona taraması

Türkiye’de ulusal düzeyde hastalık görülme sıklığını ve geçirilmiş hastalık düzeylerini saptamak amacıyla ikincisi başlatılan kesitsel çalışmanın veri toplama süresi 5-15 gün olarak belirlendi. 15 Ekim’de başlayan ve 30 Ekim’e kadar sürecek çalışma illerin büyüklüğü ve hanelerdeki kişilere ulaşma süresiyle ilgili olarak değişkenlik gösterebilecek.

FİLYASYON ARAŞTIRACAK

Buna göre, tüm Türkiye’de toplam ulaşılması gereken hane sayısı 31 bin 280. Büyük illerden İstanbul’da 5 bin 380, Ankara’da 2 bin 310 ve İzmir’de bin 810 hane ziyaret edilecekken küçük illerde ise bu sayılar Bayburt’ta 30, Tunceli’de 40, Ardahan, Gümüşhane ve Iğdır’da da 50 olarak belirlendi. Filyasyon ekipleri tarafından sürüntü örneği alınacak.

REKLAM