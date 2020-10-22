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Koronavirüs 31 bin hanede korona taraması
TÜRKİYE

​31 bin hanede korona taraması

31 bin hanede korona taraması

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliği ile ülke çapında koronavirüs görülme sıklığı ve geçirilmiş hastalığın sıklığının saptanmasına yönelik tarama çalışmasının ikincisi başlatıldı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Ülkemizde koronavirüs görülme sıklığı ve geçirilmiş hastalık düzeylerinin doğru bir şekilde saptanabilmesi için kişiler haneden rastgele seçilecek.
Ülkemizde koronavirüs görülme sıklığı ve geçirilmiş hastalık düzeylerinin doğru bir şekilde saptanabilmesi için kişiler haneden rastgele seçilecek.

Türkiye’de ulusal düzeyde hastalık görülme sıklığını ve geçirilmiş hastalık düzeylerini saptamak amacıyla ikincisi başlatılan kesitsel çalışmanın veri toplama süresi 5-15 gün olarak belirlendi. 15 Ekim’de başlayan ve 30 Ekim’e kadar sürecek çalışma illerin büyüklüğü ve hanelerdeki kişilere ulaşma süresiyle ilgili olarak değişkenlik gösterebilecek.

FİLYASYON ARAŞTIRACAK

Buna göre, tüm Türkiye’de toplam ulaşılması gereken hane sayısı 31 bin 280. Büyük illerden İstanbul’da 5 bin 380, Ankara’da 2 bin 310 ve İzmir’de bin 810 hane ziyaret edilecekken küçük illerde ise bu sayılar Bayburt’ta 30, Tunceli’de 40, Ardahan, Gümüşhane ve Iğdır’da da 50 olarak belirlendi. Filyasyon ekipleri tarafından sürüntü örneği alınacak.

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