60 yaşa aşı başladı

Türkiye’de koronavirüsle mücadele kapsamında 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için aşılama süreci başladı.

Türkiye’de Kovid-19 salgınında toplumsal bağışıklama kapsamında uygulanan aşı programına göre 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için aşılama süreci başladı. Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlar da öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. Bu kapsama giren vatandaşlar randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırmaya başladı.

MUTLAKA AŞI YAPTIRIN

Ankara Şehir Hastanesi’nde aşısını yaptırmaya gelen 63 yaşındaki Necati Yavaş, aşı olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yavaş, aşı sonrası ağrı hissetmediğini belirterek, “Gayet iyi hissediyorum kendimi. Herkesin aşı olmasını istiyorum, herkes aşılanmalı” dedi. Aşı olmaya gelenler arasında yer alan Mehmet Parlak da sağlığın korunması için herkesin mutlaka aşını yaptırması ve bilimsel öneriler doğrultusunda davranılması gerektiğini söyledi.

OYNAT 02:06 Sağlık Bakanı Koca tarih verdi: Türkiye için kabus haziranda bitecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandığını kaydeden Bakan Koca, Türkiye için kabusun haziran ayında biteceğini söyledi. BiP'te paylaş

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HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ

Aşılanmaya eşi ile gelen 60 yaşındaki Ali Ülger de “Devletimize teşekkür ederim. İnsanlarımıza böyle bir hizmet veriyorlar. Bu melaneti inşallah hep birlikte atlatacağız. Mutlaka devletin aldığı tedbirlere uyalım. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Bu hastalığı hep beraber atlatalım, bireysel olarak atlatmak mümkün değil” sözleriyle duygularını dile getirdi. Ali Ülger’in eşi Sabriye Ülger de salgının bir an önce bitmesini temenni ettiğini ifade ederek, “İnşallah kurtulacağız bu musibetten. Aşılanma ile bu hastalıktan kurtulalım artık” diye konuştu.

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Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19’la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 15 milyonu aştı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 8 milyon 403 bin 697, ikinci doz aşısı 6 milyon 599 bin 897 oldu, böylece toplam doz miktarı 15 milyonu geçti.

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100 MİLYON DOZ GELECEK

Yurt dışından Türkiye’ye şu ana kadar yaklaşık 28 milyon dozluk CoronaVac ve BioNTech aşısı tedarik edilirken, bunların 18 milyon dozu kullanıma alındı, 10 milyon doza denk gelen şişelenmemiş aşı ise dolumunun tamamlanmasının ardından uygulanmaya başlanacak. Mayıs sonuna kadar 100 milyon doz Kovid-19 aşısının daha Türkiye’ye ulaşması bekleniyor.