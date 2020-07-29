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Koronavirüs 65 yaş üstüne kısıtlama ne zaman kalkacak Bakan Koca cevabı verdi
TÜRKİYE

65 yaş üstüne kısıtlama ne zaman kalkacak?

65 yaş üstüne kısıtlama ne zaman kalkacak: Bakan Koca cevabı verdi

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstüne de kısıtlamalar gelmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada bu konuya dair, "Bayram sonrası dönemde 65 yaş üstüne kısıtlamaları kaldırmak yönünde Bilim Kurulu'nun önerisi var" diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca, Kurban Bayramı'nda 65 yaş üstüne kısıtlamanın gündemde olmadığını belirterek alınması gereken önlemleri sıraladı.
Bakan Koca, Kurban Bayramı'nda 65 yaş üstüne kısıtlamanın gündemde olmadığını belirterek alınması gereken önlemleri sıraladı.

Normalleşmelerin başlamasıyla birlikte birçok kısıtlama kaldırıldı ancak 65 yaş üstü için alınan önlemler hala devam ediyor.

Bakan Koca, Kurban Bayramı'nda kısıtlamanın gündemde olmadığını belirterek alınması gereken önlemleri sıraladı.

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KORONAVİRÜS
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Bilim Kurulu bayram sonrası kısıtlamanın kalkmasını önerdi

  • Koca, 65 yaş üstü için de ''Bayram sonrası dönemde 65 yaş üstüne kısıtlamaları kaldırmak yönünde Bilim Kurulu'nun önerisi var'' dedi.

Ayrıca Koca 65 yaş üstünü kurban kesim alanına gitmemeleri yönünde uyardı.

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