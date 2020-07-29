65 yaş üstüne kısıtlama ne zaman kalkacak? 65 yaş üstüne kısıtlama ne zaman kalkacak: Bakan Koca cevabı verdi Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstüne de kısıtlamalar gelmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada bu konuya dair, "Bayram sonrası dönemde 65 yaş üstüne kısıtlamaları kaldırmak yönünde Bilim Kurulu'nun önerisi var" diye konuştu.

Haber Merkezi 29 Temmuz 2020, 20:30 Son Güncelleme: 29 Temmuz 2020, 20:58 Yeni Şafak