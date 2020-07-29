65 yaş üstüne kısıtlama ne zaman kalkacak: Bakan Koca cevabı verdi

Normalleşmelerin başlamasıyla birlikte birçok kısıtlama kaldırıldı ancak 65 yaş üstü için alınan önlemler hala devam ediyor.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda bu konuya da değindi.
Bakan Koca, Kurban Bayramı'nda kısıtlamanın gündemde olmadığını belirterek alınması gereken önlemleri sıraladı.
Bilim Kurulu bayram sonrası kısıtlamanın kalkmasını önerdi
- Koca, 65 yaş üstü için de ''Bayram sonrası dönemde 65 yaş üstüne kısıtlamaları kaldırmak yönünde Bilim Kurulu'nun önerisi var'' dedi.
Ayrıca Koca 65 yaş üstünü kurban kesim alanına gitmemeleri yönünde uyardı.