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Koronavirüs 8 bin işçi aralıksız çalışıyor İstanbul sadece salgına değil, aynı zamanda afetlere de hazırlanıyor
TÜRKİYE

8 bin işçi aralıksız çalışıyor: İstanbul sadece salgına değil, aynı zamanda afetlere de hazırlanıyor

Yeşilköy ve Sancaktepe’deki salgın hastanelerinde 24 saat hiç kesilmeyen hummalı bir faaliyet var. 8 bin işçi 3 vardiya halinde çalışıyor. Bu nedenle 1008’er yataklı hastanelerin kaba inşaatları 22 günde neredeyse bitti. Bayramda ilk hastaya bakacak hastaneler uzun yıllar afet, deprem ve salgınlarda hizmet verecek.

Fatih Özer Yeni Şafak
Hastanenin 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlanması bekleniyor.
Hastanenin 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlanması bekleniyor.

Kovid-19 salgını dünya genelinde etkisini her geçen gün arttırıyor. Salgın şuana kadar 3 milyon 100 binden fazla kişiyi etkisi altına aldı. ABD, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi dünya devleri salgın karşısında havlu atarken, Türkiye göstermiş olduğu başarılı mücadeleyle adeta destan yazdı. Hastane ve yoğun bakım odalarıyla açık ara önde olan Türkiye, virüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler almaya devam ediyor.

Yeni Şafak muhabirleri, Atatürk Havalimanı’ndaki Yeşilköy Pandemi Hastanesi’nin inşaatını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

22 GÜNDE KABA İNŞAAT BİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 9 Nisan’da yapımına başlanan Atatürk Havalimanı’ndaki Yeşilköy salgın Hastanesi ve Sancaktepe salgın Hastanesi’nin inşaat çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Bittiğinde 1008’er yataklı olacak olan iki salgın hastanesinin yapımında 8 bin kişilik dev bir kadro çalışıyor. 3 vardiya usulü 24 saat aralıksız olarak çalışan işçiler, 22 gün gibi kısa bir süre içerisinde hastanelerin kaba inşaatlarını tamamlamak üzere.

Sancaktepe'deki salgın hastanesi çalışmaları havadan görüntülendi
FOTOĞRAF 24
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'ye yapılacak hastaneler için çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’deki havaalanının olduğu alanda hastane yapılacağını belirtmişti.
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Sancaktepe’de yapılacak olan 1000 yataklı hastanenin inşaat çalışmaları 5. gününde de hızla devam ediyor.
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Sancaktepe’de yapılacak hastanenin inşaat çalışmalarına 7 Nisan sabahında başlandı. İnşaatın 5. gününde de birçok iş makinesi ve kamyon inşaat alanında çalışmalarını hızla sürdürüyor.
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Sancaktepe’de yapılacak hastanenin inşaat çalışmalarına 7 Nisan sabahında başlandı. İnşaatın 5. gününde de birçok iş makinesi ve kamyon inşaat alanında çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Title
Sancaktepe’de yapılacak hastanenin inşaat çalışmalarına 7 Nisan sabahında başlandı. İnşaatın 5. gününde de birçok iş makinesi ve kamyon inşaat alanında çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Title
Sancaktepe’de yapılacak hastanenin inşaat çalışmalarına 7 Nisan sabahında başlandı. İnşaatın 5. gününde de birçok iş makinesi ve kamyon inşaat alanında çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Title
Sancaktepe’de yapılacak hastanenin inşaat çalışmalarına 7 Nisan sabahında başlandı. İnşaatın 5. gününde de birçok iş makinesi ve kamyon inşaat alanında çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Title
Sancaktepe’de yapılacak hastanenin inşaat çalışmalarına 7 Nisan sabahında başlandı. İnşaatın 5. gününde de birçok iş makinesi ve kamyon inşaat alanında çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Title
Sancaktepe’de yapılacak hastanenin inşaat çalışmalarına 7 Nisan sabahında başlandı. İnşaatın 5. gününde de birçok iş makinesi ve kamyon inşaat alanında çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Title
Sancaktepe’de yapılacak hastanenin inşaat çalışmalarına 7 Nisan sabahında başlandı. İnşaatın 5. gününde de birçok iş makinesi ve kamyon inşaat alanında çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Title
Sancaktepe’de yapılacak hastanenin inşaat çalışmalarına 7 Nisan sabahında başlandı. İnşaatın 5. gününde de birçok iş makinesi ve kamyon inşaat alanında çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Title
Sancaktepe’de yapılacak hastanenin inşaat çalışmalarına 7 Nisan sabahında başlandı. İnşaatın 5. gününde de birçok iş makinesi ve kamyon inşaat alanında çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Title
Sancaktepe’de yapılacak hastanenin inşaat çalışmalarına 7 Nisan sabahında başlandı. İnşaatın 5. gününde de birçok iş makinesi ve kamyon inşaat alanında çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Title
Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanına yapılacak bin yataklı ikinci pandemi hastanesi için de çalışmalar aralıksız sürüyor.
Title
Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanına yapılacak bin yataklı ikinci pandemi hastanesi için de çalışmalar aralıksız sürüyor.
Title
Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanına yapılacak bin yataklı ikinci pandemi hastanesi için de çalışmalar aralıksız sürüyor.
Title
Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanına yapılacak bin yataklı ikinci pandemi hastanesi için de çalışmalar aralıksız sürüyor.
Title
Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanına yapılacak bin yataklı ikinci pandemi hastanesi için de çalışmalar aralıksız sürüyor.
Title
Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanına yapılacak bin yataklı ikinci pandemi hastanesi için de çalışmalar aralıksız sürüyor.
Title
Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanına yapılacak bin yataklı ikinci pandemi hastanesi için de çalışmalar aralıksız sürüyor.
Title
Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanına yapılacak bin yataklı ikinci pandemi hastanesi için de çalışmalar aralıksız sürüyor.
Title
Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanına yapılacak bin yataklı ikinci pandemi hastanesi için de çalışmalar aralıksız sürüyor.
Title
Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanına yapılacak bin yataklı ikinci pandemi hastanesi için de çalışmalar aralıksız sürüyor.
Sancaktepe'deki salgın hastanesi çalışmaları havadan görüntülendi
Koronavirüs nedeniyle Sancaktepe'de yapımına başlanan bir yataklı salgın hastanesinde çalışmalar devam ediyor. Hastane inşaatındaki çalışmalar havadan görüntülendi.


İZİNSİZ GİRİLEMİYOR

  • Yeni Şafak olarak Atatürk Havalimanı’nda yapımına başlanan Yeşilköy salgın Hastanesi’nin inşaat alanına girdi. İlk olarak pandemi hastanesinin yapımına başlandığı inşaat alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri dikkatimizi çekiyor. 2 noktadan giriş yapılan şantiye alanına yüklenici firma işçileri dışında hiçbir kişinin giriş yapılmasına izin verilmiyor. Tüm tedbirlerin üst seviyede uygulandığı şantiye alanında işçiler iş güvenliği için kullanılan baret ve koruyucu kıyafetler giymeden çalıştıkları alanlara alınmıyor. Koronavirüs salgını karşısında olası enfeksiyon riskine karşı sosyal mesafe kuralının uygulandığı inşaat alanında işçiler koruyucu maskelerini takarak çalışmalarını sürdürüyor.

YOĞUN MESAİ HARCANIYOR

9 Nisan’da yapımına başlanan 1008 yatak kapasiteli Yeşilköy salgın Hastanesi’nde 4 bin işçi görev yapıyor. 3 vardiya usulü 24 saat aralıksız çalışma yürütülüyor. İş makinalarının yoğun mesai harcadığı şantiye alanında her bir blok çelik konstrüksiyon yöntemiyle yapılıyor. Çelik konstrüksiyon yöntemiyle bir kat üzerine inşa edilen prefabrik blokların kaba inşaatında sona gelinmiş durumda. Salgın hastanesinin yapımı tek bir noktadan ilerlemiyor. Bir yandan dış cephe kaplamaları yapılırken diğer taraftan, otopark ve yol gibi çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Hastanenin büyük kısmı tamamlandı: Çatılar tamamlandı, çevre düzenlemesi yapılıyor
KORONAVİRÜS
Hastanenin büyük kısmı tamamlandı: Çatılar tamamlandı, çevre düzenlemesi yapılıyor

Odalar hazırlanıyor

Bloklarda çalışan işçiler duvar ve sıva işçiliğini yapıyor.
  • Çatı ve duvarları giydirilen blokların içinde hummalı çalışma devam ediyor. Kaba inşaatı biten alanlarda havalandırma, su boruları ve kablolama gibi gerekli aksamları yerleştiriliyor. Yer altından döşenerek havalimanı apronundaki şantiye alanına ulaştırılan elektrik alt yapısı ve trafo kurulumu da tamamlanarak şantiye alanına elektrik veriliyor. Öte yandan dış cephe çalışmaları biten bloklarda yoğun bakım, ameliyat ve bekleme odaları gibi alanların yapımına başlanıyor. Blokların iç kısımlarında çalışan işçiler odaların duvar ve sıva işçiliğini titizlikle yapıyor.

İlk hasta bayramda alınacak

  • 184 bin metrekare alan üzerindeki 70 bin metrekareye inşa edilen Yeşilköy salgın Hastanesi afet ve salgınlarda kullanılmak üzere çok amaçlı hastane olarak inşa ediliyor. Hastaneler koronavirüs salgını bittikten sonra da yıkılmayacak. Kalıcı olarak inşa edilen salgın hastaneleri uzun yıllar olası afet, deprem ve salgın hastalıklarda kullanılmak üzere hizmet verecek. 45 gün gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanması planlanan tam teşekküllü salgın hastanesi Ramazan Bayramı’nda tamamlanarak hasta kabulüne başlayacağı belirtiliyor. İçerisinde 432 yoğun bakım odası 16 ameliyathane, laboratuvar, anjiyo, eko, ultrason ve triyaj odaları bulunuyor. İstenildiğinde 1008 odanın tamamı yoğun bakım odasına dönüştürülebiliyor.

Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinin yapımına devam ediliyor
OYNAT 01:00
Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinin yapımına devam ediliyor
Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan bin yataklı salgın hastanesinin inşaatına devam ediliyor. Hastane inşaatında çok sayıda hafriyat kamyonu havalimanına giriş yaparken, bir yandan da zemine asfalt döküldüğü görüldü.
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