Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Koronavirüs insan yapımı değil, diğer iki seçeneği araştırıyoruz
BİLİMSEL GELİŞMELER

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil, diğer iki seçeneği araştırıyoruz

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ''insan yapımı'' olmadığı ve ''genetiğiyle oynanmadığı'' sonucuna ulaştığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Salgının kaynağının enfekte hayvanlarla temas ya da bir Çin laboratuvarında kaza sonucu ortaya çıkıp çıkmadığını araştırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
​ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü koronavirüsün 'insan yapımı' olmadığı sonucuna ulaştı.
​ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü koronavirüsün 'insan yapımı' olmadığı sonucuna ulaştı.

DNI'dan yapılan açıklamada, ''İstihbarat Topluluğu, Kovid-19 virüsünün insan yapımı veya genetik olarak değiştirilmediğine dair bilimsel verilerle hemfikir.'' ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "salgının kaynağının enfekte hayvanlarla temas ya da bir Çin laboratuvarında kaza sonucu ortaya çıkıp çıkmadığının ise araştırıldığı" belirtildi.

Trump yönetimi, virüsün kaynağının Çin'in Vuhan kentindeki bir bulaşıcı hastalık laboratuvarı olabileceğini iddia etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, vahşi hayvan pazarları konusunda uyardı
KORONAVİRÜS
Dünya Sağlık Örgütü, vahşi hayvan pazarları konusunda uyardı
  • ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, virüsün nereden çıktığının kesin olarak belirlenebilmesi için Çin'e, dışarıdan uzmanların Vuhan'daki laboratuvara girmesine izin vermesi çağrısı yapmıştı.

Pompeo, ''Vuhan Viroloji Enstitüsünün vahşi hayvan pazarından sadece birkaç kilometre uzakta olduğunu biliyoruz.'' ifadesini kullanmıştı.

Çinli yetkililer ise söz konusu iddiaların ''asılsız'' olduğunu belirtmişti.

Koronavirüsün gen dizilimi çözüldü: Virüsün atası ABD çıktı
KORONAVİRÜS
Koronavirüsün gen dizilimi çözüldü: Virüsün atası ABD çıktı
Abone Ol Google News
Emek konusunda mücadele ettik

Emek konusunda mücadele ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​1 Mayıs dolayısıyla mesaj yayımladı.
Test sayısı 1 milyonu geçti

Test sayısı 1 milyonu geçti

Bakan Koca, son 24 saatin detaylarını açıkladı.
Hastaneye kaldırıldı

Hastaneye kaldırıldı

Cengiz'e ilk olarak koronavirüs testi yapıldı.
Koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

​“İnsan yapımı olamaz ama diğer 2 seçeneği araştırıyoruz.”
Oğlu da PKK'lı çıktı

Oğlu da PKK'lı çıktı

​Afrin'i kana bulayan saldırıyı gerçekleştirmişti.
Toplam 27 milyar<br>lira ödendi

Toplam 27 milyar
lira ödendi

Her 100 başvurunun 86'sı karşılandı.

Yasak<br>öncesi İstanbul!

Yasak
öncesi İstanbul!

​İl genelinde trafik yoğunluğu yüzde 40'a yaklaştı.
Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Temassız ödemelerde yüzde 170 artış yaşandı
Son işletme de kaldırılıyor

Son işletme de kaldırılıyor

​Cumhurbaşkanı kararıyla korumaya alınmıştı.
Tarihi projeyi <br>kaleme aldı

Tarihi projeyi
kaleme aldı

Erdoğan: TANAP enerjinin ipek yoludur.
Virüsten en az<br> Karadenizliler korkuyor

Virüsten en az
Karadenizliler korkuyor

'​Alabalığımızı yiyoruz, çayımızı içiyoruz, bize bir şey olmaz'
Darbe iştahı kabardı

Darbe iştahı kabardı

​"Erken seçimle veya başka bir şekilde gidecek bu hükümet..."
İstanbul'un göbeğinde korona pazarı

İstanbul'un göbeğinde korona pazarı

​Sosyal mesafe sıfır, ürünler tezgahlarda seçmece satılıyor...
Çanlar Hafter<br>için çalıyor

Çanlar Hafter
için çalıyor

​'Türkiye ile güçlüyüz, artık savunmada değil taarruzdayız!'
İlk hafta böyle geçti

İlk hafta böyle geçti

Fotoğraflarla koronavirüs gölgesinde Ramazan.
Vali Yerlikaya'dan sağlıkçılara müjde

Vali Yerlikaya'dan sağlıkçılara müjde

​İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler ücretsiz taşıyacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.