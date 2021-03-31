Koronavirüs ABDde Johnson & Johnson aşısı kabusu oldu Vücudunda kızarıklık ve ağrılı döküntü oluştu
DÜNYA

ABD'de Johnson & Johnson aşısı kabusu oldu: Vücudunda kızarıklık ve ağrılı döküntü oluştu

ABD'nin Virgina eyaletinde Johnson & Johnson'ın Kovid-19’a karşı geliştirdiği tek dozluk aşısını olan Richard Terrell’in yaşadığı yan etki nedeniyle vücudunun büyük bir bölümünde kızarıklık ve ağrılı döküntüler meydana geldi.

Haber Merkezi DHA
ABDde Johnson & Johnson aşısı kabusu oldu: Vücudunda kızarıklık ve ağrılı döküntü oluştu
Richard Terrell’in 4 gün sonra vücudunun büyük bir kısmında kızarıklık ve derisinde ağrılı döküntüler meydana geldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) kabusu sürerken, milyonlarca insan umudu aşılara bağladı. ABD menşei Johnson & Johnson’un virüse karşı geliştirdiği tek dozluk aşıda ise yan etki gözlemlendi.

  • ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan 74 yaşındaki Richard Terrell Johnson & Johsnon koronavirüs aşısının ilk dozunu uyguladıktan 4 gün sonra vücudunun büyük bir kısmında kızarıklık ve derisinde ağrılı döküntüler meydana geldiğini ifade etti.

Richard Terrell.
Richard Terrell.

Afrika Birliği Johnson & Johnson'la 220 milyon dozluk aşı anlaşması imzaladı
KORONAVİRÜS
Afrika Birliği Johnson & Johnson'la 220 milyon dozluk aşı anlaşması imzaladı

“CİDDİ BİR CİLT HASTALIĞI YAŞADIM”

Olay ile ilgili yerel medyaya konuşan ve derisinde kızarıklık, ağrılı döküntüler oluşan Terrell, “Aşı olduktan sonra birkaç gün içinde koltuk altımda rahatsızlık hissetmeye başladım. Şiddetli bir kaşıntı başladı. Daha sonra tüm vücuduma yayıldı. Ciddi bir cilt hastalığı yaşadım” dedi.

İngiltere Başbakanı Johnson: ABD Kongresinde yaşanan olaylar utanç verici
DÜNYA
İngiltere Başbakanı Johnson: ABD Kongresinde yaşanan olaylar utanç verici

YAŞADIĞI YAN ETKİLERE RAĞMEN “AŞI OLUN” ÇAĞRISI

Yaşadığı yan etki nedeniyle VCU Medical Center North Hastanesi’nde tedavi altına alınan Terrell’ın 5 günden sonra iyileşerek, hastaneden taburcu edildiği bildirildi. Aşı sonrası yaşadığı kabusa rağmen aşı olmanın gerekliliğine dikkat çeken Terrel,” Aşı olduğumdan dolayı bir pişmanlık duymadım. Herkesi aşıyı olmaya davet ediyorum” dedi.

Eylemciden satılık Kongre kürsüsü: Tarihi fotoğraftaki kürsü 77 bin dolara alıcı bekliyor
DÜNYA
Eylemciden satılık Kongre kürsüsü: Tarihi fotoğraftaki kürsü 77 bin dolara alıcı bekliyor
Abone Ol Google News
İçtikleri boğazındaki delikten dışarı dökülüyor

İçtikleri boğazındaki
delikten dışarı dökülüyor

​3 yaşındaki Muhammed yardım bekliyor.
Etim kemiğimden ayrılmış gibiydi

'Etim kemiğimden ayrılmış gibiydi'

Koronavirüsü 2 ayda atlattı, yaşadıklarını böyle anlattı.
Başörtülülere hakaret edip aşağılayan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakim karşısında

Cevizlibağ'da korkutan yoğunluk

Cevizlibağ'da korkutan yoğunluk

​Toplu ulaşımda seferlerin azlığı isyan ettirdi.

En tatlı ikram

En tatlı ikram

Osmanlı Saray Kadayıfı sağlık çalışanlarını ve emniyet güçlerini unutmadı

​Milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.