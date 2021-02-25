Koronavirüs ABde aşı gerilimi
DÜNYA

​AB’de ‘aşı’ gerilimi

AB’de ‘aşı’ gerilimi

Avrupa Birliği, aşı anlaşması yaptığı AstraZeneca ile yine kriz yaşadı. AstraZeneca, AB liderlerinden gelen “tedarikte yine sorun yaşanacak” suçlamasına, “2021’in ikinci çeyreği için taahhüt edilen 180 milyon dozu teslim edeceğiz” karşılığını verdi. Şirket, yılın ilk çeyrek için verdiği doz miktarını yüzde 60 azaltarak 31 milyona düşürmüş, eleştiriler üzerine 40 milyon doz vermeye razı olmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avrupa Birliği (AB) ile ilaç firması AstraZeneca arasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının teslimat miktarları bir kez daha tartışma konusu oldu. AB yetkililerine dayandırılan ve AstraZeneca’nın tedarik hedefine uyamayacağını savunan haberlerin medyaya yansıması üzerine ilaç üreticisinden yalanlama geldi.

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  • AstraZeneca’nın bir sözcüsü, bazı basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, 2021’in ikinci çeyreği için taahhüt edilen miktar olan 180 milyon dozun teslimatının yapılacağını söyledi. Bazı medya kuruluşları, AB yetkililerine dayandırdıkları haberlerde, AstraZeneca’nın ikinci çeyrek için taahhüt miktarının yarısından daha azını yani 90 milyon dozdan daha az aşı temin edebileceğini iddia etmişti.

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AstraZeneca’nın aşı tedarikiyle ilgili AB ile şirket arasında daha önce de gerilim ortaya çıkmıştı. Firma, ocak ayındaki açıklamasında, yılın ilk çeyreğinde teslimatın beklenenin çok altında olacağını açıklamıştı. AB ile şirket arasındaki görüşmelerde, AstraZeneca’nın yaklaşık yüzde 60 eksilterek 31 milyon doza düşürdüğü aşı miktarının ilk çeyrek için 40 milyon doz olması kararlaştırılmıştı. AB, yaz sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 70’ini aşılamayı hedefliyor ve bunun için Avrupa’da onaylanan BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca’nın aşılarını kullanmayı planlıyor.

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