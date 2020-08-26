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Koronavirüs Adıyamanda karantinadan firar eden vatandaşı komşuları yakalattı
TÜRKİYE

Adıyaman'da karantinadan firar eden vatandaşı komşuları yakalattı

Koronavirüs salgınının etkileri devam ederken, yetkililerin tüm uyarılarına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor. Adıyaman'da babası koronavirüs tedavisi görürken hayatını kaybeden, annesi ise testi pozitif çıktığı için hastanede kalan ve sağlık ekiplerince karantinaya alınan Burhanettin Taştan, dışarı çıktığını gören komşularının ihbarıyla yakalandı. Ceza kesilen Taştan, daha sonra ambulansla yeniden evine götürülerek, karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Ceza kesilen Taştan ambulansla yeniden evine götürülerek karantinaya alındı.
Ceza kesilen Taştan ambulansla yeniden evine götürülerek karantinaya alındı.

Geçen hafta rahatsızlanan Mahmut (60) ile Naile Taştan (57) çifti, hastaneye kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedaviye alınan çiftten Mahmut Taştan, pazar günü yaşamını yitirdi. Çiftin testlerinin pozitif çıkmasının ardından, aynı evi paylaştıkları 4 çocukları da 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Karantinada olması gerekirken parkta yakalandı
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Karantinada olması gerekirken parkta yakalandı

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Evde karantinada olması gerekirken düğüne katıldı: Davetlilerin kimlikleri kontrol edilirken yakayı ele verdi

Annesi yoğun bakımda

Naile Taştan'ın tedavisine halen yoğun bakım ünitesinde devam edilirken, karantinada olan Burhanettin Taştan bugün Sümerevler Mahallesi'ndeki evinden dışarı çıktı. Dolmuş durağında Taştan'ı görenler de karantina süresi bitmeden evden çıktığını anlayınca durumu polise bildirdi.

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Samsun'da karantinada olması gereken aile topluca düğüne gitti: Yetkililer bu umursamazlığa isyan etti

Para cezası kesildi

Bu sırada dolmuşa binen Taştan, polis ekipleri tarafından Demokrasi Parkı yakınlarında minibüsten indirildi. Polis ekipleri, karantina hükümlerini ihlal eden Taştan'a 900 lira idari para cezası kesti. Taştan, daha sonra çağırılan ambulansla 14 gün süreyle karantinada kalmak üzere evine gönderildi.

Virüs böyle yayılıyor: Karantinada olması gerekiyordu, seyahatte yakalandı
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Alınan bilgiye göre, hakkında karantina kararı bulunan G.Ö. Ankara'dan Edirne'ye gitmek üzere otobüsle yola çıktı.
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Jandarma ekipleri, Edirne girişinde gerçekleştirdikleri kontroller sırasında karantinada olması gerekirken yolculuk eden G.Ö'yü tespit etti.
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Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten G.Ö'ye 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı, 24 saat esasıyla kente girişlerde kontrollerini sürdürüyor.
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan sorgulamada, askerler kimliklere el sürmeden kontrolü yapıyor.
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Özel bir yazılımla kimliği okuyan sistem sayesinde gerekli sorgulama yapılıyor.
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Sorgulama kapsamında karantinada olması gerekirken kural ihlali yapanlar da tespit edilebiliyor.
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Vatandaşlar, uygulamanın son derece yerinde olduğunu ifade ederek, aksi halde salgının bireysel hatalarla daha da artacağını belirtti.
Virüs böyle yayılıyor: Karantinada olması gerekiyordu, seyahatte yakalandı
Koronavirüs salgınının etkileri devam ederken, yetkililerin tüm uyarılarına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor. Edirne'de, karantinada olması gereken kişi seyahatte jandarma tarafından kontrol noktasında yakalandı.


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