Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı
TÜRKİYE

Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Ahmet Davutoğlu'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Davutoğlu
Ahmet Davutoğlu

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Ahmet Davutoğlu'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu. Özcan Twitter hesanındn yaptığı açıklamada, "Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Sn. Genel Başkan’ımız @Ahmet_Davutoglu bugün Covid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir. Sn. Gnl.Bşk.’ımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 testinin pozitif çıkmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Davutoğlu, "Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim. Bütün hastalarımıza Rabbim’den acil şifa diliyorum. Lütfen önlemlere ve sağlığınıza dikkat edin" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
GÜNDEM
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat koronavirüse yakalandı
KORONAVİRÜS
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat koronavirüse yakalandı

CHP'nin yalan salgını koronavirüs ile yarışıyor
OYNAT 09:12
CHP'nin yalan salgını koronavirüs ile yarışıyor
Türkiye, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisine karşı tüm ülkelere örnek bir mücadele yürütürken bir yandan da CHP'nin yalanları ile gündemi meşgul oluyor. İşte CHP'nin defalarca aksi ispatlanan yalanları.


Abone Ol Google News
Bu sefer de üçe katladılar

Bu sefer de üçe katladılar

​Katlanabilir telefonlarda çıta bir 'kat' daha yükseldi.
Düğünden 4 gün sonra koronadan öldü

Düğünden 4 gün sonra koronadan öldü

​Acı hikaye: Eşi bile cenaze törenine katılamadı.
Ermeni General Hakobyan: Paşinyanın ruhsal sorunları var

30 yıl önce bugünleri tarif etti

30 yıl önce bugünleri tarif etti

'​Türkiye'nin güçlenmesi Azerbaycan'ın kaderini değiştirecek'.

Görevden uzaklaştırdı

Görevden uzaklaştırdı

​İçişleri'nden Menemen Belediye Başkanı Aksoy hakkında açıklama.

"​Tedbirler almaya mecburuz ve alacağız."
Kuralar çekildi

Kuralar çekildi

'​Dört Büyükler'in kupadaki rakipleri belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.