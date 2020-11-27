Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Ahmet Davutoğlu'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu. Özcan Twitter hesanındn yaptığı açıklamada, "Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Sn. Genel Başkan’ımız @Ahmet_Davutoglu bugün Covid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir. Sn. Gnl.Bşk.’ımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle." ifadelerini kullandı.
Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Sn. Genel Başkan’ımız @Ahmet_Davutoglu bugün Covid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır.
Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir.
Sn. Gnl.Bşk.’ımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle.
Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Sn. Genel Başkan’ımız @Ahmet_Davutoglu bugün Covid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır.
Kovid-19 testinin pozitif çıkmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Davutoğlu, "Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim. Bütün hastalarımıza Rabbim’den acil şifa diliyorum. Lütfen önlemlere ve sağlığınıza dikkat edin" dedi.