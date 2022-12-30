Almanya Çin'den gelen yolculara Kovid-19 testi zorunluluğunu henüz gerekli görmüyor

Bakan Lauterbach, Berlin eyaleti Başbakanı Franziska Giffey, Charite Hastanesi üst yöneticileri Heyo Kroemer ve Martin Kreis ile Charite Hastanesinin çocuk kliniğini ziyaretinin ardından açıklama yaptı.

Çin'den Almanya'ya hava yoluyla gelen yolculara Kovid-19 testi zorunluluğu getirilip getirilmemesine ilişkin değerlendirmede bulunan Lauterbach, bu konuda dün Avrupa Birliği (AB) Sağlık Komiseri Stella Kyriakides ile görüştüğünü belirtti. Lauterbach, "Mevcut durumda, gördüğümüz varyantlar bilinen varyantlar olduğundan bu tür test zorunlukları henüz gerekli değil." dedi.

FOTOĞRAF 9 2019un son günlerinde ortaya çıktıktan sonra farklı mutasyonlarla küresel bir salgın halini alan ve 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan Kovid-19 salgını, başladığı ülke olan Çinde yeniden hızını ve etkisini artırdı. Salgının başlamasından bir süre sonra Sıfır Kovid-19 politikası izlemeye başlayan ve bu kapsamda çok sıkı gözetleme, test, karantina uygulamalarını hayata geçiren Pekin yönetimi, hem halktan gelen tepkiler hem de ekonomideki durgunlukla birlikte bu yasakları ve kısıtlamaları kaldırmıştı. MORGLAR DOLDU, YENİ VARYANT ENDİŞESİFakat kısıtlamaların kaldırılmasından sonra geçen kısa süre içerisinde Çinde vaka ve ölüm sayıları hızla artmaya başladı. Fransız haber ajansı AFP, önceki gün servis ettiği haberde, morglarda yer kalmadığını ve ölümlerin hızla arttığını belirtirken, ABDnin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg de endişe yaratan bir gerçeğe parmak bastı. Bloomberg, Çinde oluşan yeni Kovid tsunamisinin yeni ve daha tehlikeli bir varyanta evrilebileceğini ve böyle bir durumun ise bütün dünyayı etkisi altına alabileceğini aktardı. En son Omicron varyantıyla yeni ve küresel bir mutasyon oluştuğuna dikkat çeken uzmanlar, Çin salgının başından beri işe yaradığı kanıtlanan mRNA aşılarını kullanmadı. Ve bu sebeple Çin halkının bağışıklığı düşük olduğu için hastalık daha bulaşıcı bir virüs haline gelmiş olabilir yorumunu yaptı. HIZLICA HAREKETE GEÇİLMELİ, TEHLİKE BÜYÜKÇin hükümetinin Kovid-19 vaka ve ölüm sayıları ile ilgili resmi bilgiler vermediğini ve vaka ve ölüm sayılarını gizlediğini öne süren Profesör Daniel Lucey de bu duruma dikkat çekti. Amerikan Bulaşıcı Hastalıklar Derneğinde görev alan ve aynı zamanda Dartmouth Üniversitesinde görevli olan Lucey, Çinde önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda Omicronun yeni alt varyantlarının oluşması kesin. Fakat bunu erken tespit etmeli ve hızlı harekete geçmeliyiz. Bu yeni varyant daha bulaşıcı, daha ölümcül olabilir, ilaçları, aşıları aşabilir. Ayrıca bu varyantları tespit etmek de daha zor olabilir dedi. DELTA VARYANTI GİBİ OLABİLİRÖte yandan Lucey, 2020nin sonlarında Hindistanda ortaya çıkan ve daha ölümcül ve tehlikeli olan Delta varyantının bir benzerinin yaşanabileceğine dikkat çekti. Böyle bir senaryo olmasının kesin olmadığını fakat dünyanın buna hazır olması gerektiğini söyleyen uzmanlar, Çindeki durumun yeni varyantlar için bir zemin oluşturduğunu söyledi. New South Wales Üniversitesinde görevli olan Stuart Turville ise, Bağışıklık dünya genelinde koruma sağlıyor fakat Çinde bağışıklık düşük olduğu için durum çok daha farklı dedi. Bloomberge konuşan Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsünde görevli Alex Sigal de Bağışıklık seviyesi çok düşük olduğu için yeni virüslerin çıkması için bir zemin oluşuyor dedi. Çin'de Kovid-19 vakaları yeniden patladı: Morglarda yer kalmadı yeni varyant uyarısı geldi Çin'de etkisini kaybeden Kovid-19 vaka sayıları son dönemde hızla artıyor. Bazı hastanelerin morglarında yer kalmazken, uzmanlar delta gibi yeni bir varyantın ortaya çıkmasından endişe ediyor.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Lauterbach, bugünlerde yeni varyantlardan kaynaklanan bir tehdidin beklenmediğini ifade ederek "Ancak bu, değişebilir. Biz havalimanlarında varyantların izlenmesi için hazırlık yapıyoruz." diye konuştu.

REKLAM

Bunun, riskli yeni varyantların ortaya çıkması halinde derhal harekete geçebilme konusunda önemli olacağını vurgulayan Lauterbach, bu konuda AB'nin eş güdümlü hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

KORONAVİRÜS Endonezya'da tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

Karl Lauterbach, İspanya ve İtalya'nın söz konusu test zorunluluğunu getirdiğini anımsatarak bugün Fransız mevkidaşıyla bu konuda görüşeceğini söyledi.

Charite Hastanesinin çocuk kliniğine ilişkin de değerlendirme yapan Lauterbach, bu klinikte çok ağır hastaların tedavilerinin de yapıldığını ancak bazı sorunların da bulunduğunu aktardı.

KORONAVİRÜS İspanya Çin'den gelen yolculardan Kovid-19 testi veya aşı isteyecek

Altyapı ve finansal sorunlarının yanı sıra personel sıkıntısının da yaşandığına işaret eden Lauterbach, zaten az olan yatakların personel eksikliğinden dolayı yüzde 20 ila 30'unun kullanılamadığını belirtti.

REKLAM

Lauterbach, ülkede yeterli sağlık personeli olmadığını, yüksek ücretler ödenmediği için kalifiye sağlık personelinin Berlin'e gelmediğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Lauterbach, ülkede merkezi bir çocuk kliniğine ihtiyaç duyulduğunu da vurgulayarak "Almanya, çocuklar için kendi kliniği olmayan birkaç sanayileşmiş ülkeden biridir. Bu, kabul edilmez bir durum." değerlendirmesini yaptı.

Lauterbach, Almanya'da Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasına ilişkin tartışmaya da değinerek hastanelerin hala dolu olduğuna, günde 100-150 kişinin öldüğüne ve tehlikenin geçmediğine dikkati çekti.

Bundan dolayı Kovid-19 önlemlerinde kısa süreli değişiklerin öngörülmediğini ifade eden Lauterbach, mevcut Enfeksiyon Koruma Yasası'nın 7 Nisan'a kadar geçerli olduğunu kaydetti.

REKLAM

Charite Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kroemer de son haftalarda hastanede zorlukların yaşandığına işaret ederek çocuklarda görülen RSV solunum yolu virüsü ve diğer enfeksiyonların artmasına paralel olarak çok sayıda sağlık personelin de hastalanmasıyla hastanelerde sıkıntının ortaya çıktığını anlattı.

Berlin eyaleti Başbakanı Giffey de kentte bir çocuk kliniğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek çocuklar için 13 yoğun bakım yatağı bulunduğunu, bunun iki katına çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Giffey, Berlin'e yeni bir çocuk kliniği inşa etmeyi düşündüklerini kaydetti.