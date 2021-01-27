Koronavirüs Almanyada evden çalışma zorunlu oldu Uymayanlara 270 bin TLye kadar ceza
DÜNYA

Almanya'da evden çalışma zorunlu oldu: Uymayanlara 270 bin TL'ye kadar ceza

Almanya’da alarm seviyesine çıkan koronavirüs tablosunun ardından yetkililer yeni önlemler almaya devam ediyor. Son olarak işverenler bugünden itibaren çalışanlarına ofise gelmeden işlerini evden yapabilmelerine imkan sunacak. Çalışma Bakanı Hubertus Heil, yönetmeliklere uymadıkları tespit edilen işletmelerden evden çalışma imkanının neden mümkün olmadığını açıklamasının isteneceğini söyledi. Yeni düzenlemeye uymayanlara 30 bin euroya kadar (yaklaşık 270 bin TL) ceza kesilebilecek.

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Almanya'da koronavirüs salgınının yayılması üzerine, resmi daireler başta olmak üzere çok sayıda kurum ve şirket, evden çalışmalarının önünde engel bulunmayan personeli için işe gelme yükümlülüğünü kaldırarak, evlerinden çalışmalarına olanak tanımıştı. Kısıtlamaların kapsamını artırma kararı uyarınca, daha önce hükümetin işverenlere tavsiyesi niteliğinde olan uygulama bundan böyle zorunlu hâle getirilmiş oldu.

  • Personelinin evden çalışmasının önünde bir engel bulunmamasına rağmen karara uymayan şirket veya işletmelere 30 bin euroya (yaklaşık 270 bin TL) varan para cezaları uygulanabilecek.

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"Kim evden çalışabiliyorsa o evden çalışacak"

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkan Vekili Katja Mast, yeni düzenlemenin temel prensibini "Kim evden çalışabiliyorsa, o evden çalışacak" sözleriyle açıkladı. Özellikle ofis işlerinin evden yapılması gerektiğini belirten Mast, "Özel temaslarımızı büyük ölçüde sınırlandırdık, şimdi sıra profesyonel temaslarda" dedi.

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  • Mast, işletmelerin söz konusu kurallara uyup uymadıklarının sıkı şekilde denetlenmesine gerek olmadığını belirterek, "Birçok şey örnek davranışlarla ve birbirini izleyerek düzenlenir. Bu hem iş hem de kişisel yaşam için geçerlidir" dedi.

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Sorumlu yetkililer denetleyecek

İşletmelerin yönetmeliklere uyup uymadıkları eyaletlerin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu yetkilileri tarafından denetlenecek. Çalışma Bakanı Hubertus Heil, yönetmeliklere uymadıkları tespit edilen işletmelerden evden çalışma imkanının (Homeoffice) neden mümkün olmadığını açıklamasının isteneceğini söyledi. Bakan geçerli mazereti olmayanların para cezasına çarptırılacağını kaydetti.

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