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Koronavirüs Almanyada kayıtlara geçirilenlerden daha fazla koronavirüsten ölüm olduğu varsayılıyor
DÜNYA

Almanya'da kayıtlara geçirilenlerden daha fazla koronavirüsten ölüm olduğu varsayılıyor

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch-Enstitüsü Başkanı Wieler, ülkede resmi olarak kayıtlara geçirilenlerden daha fazla insanın Kovid-19'dan öldüğünü varsaydıklarını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Yetkililer, &quot;Virüs ülkemizde, aylarca da ülkemizde kalacak&quot; açıklamasında bulundu.
Yetkililer, "Virüs ülkemizde, aylarca da ülkemizde kalacak" açıklamasında bulundu.

RKI Başkanı Wieler, ülkede salgının son durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

  • Wieler, RKI'ye iletilen resmi rakamlara göre Almanya'da Kovid-19 vaka sayısının dün gece itibarıyla 159 bin 119, hayatını kaybedenlerin sayısının da 6 bin 88 olduğunu söyledi.

Ölüm oranının yüzde 4 olduğuna dikkati çeken Wieler, bunun da salgının, daha fazla risk grubunun kaldığı huzurevleri, bakımevleri ve hastanelerde etkili olmasından kaynaklandığını belirtti.

Wieler, "Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının açıklanandan daha fazla olup olmadığı" sorusuna da "Bu henüz kanıtlayamadığımız bir spekülasyon ancak evet, resmi olarak kayıtlara geçirilenlerden daha fazla insanın Kovid-19'dan öldüğünü varsayıyoruz. Bu benim varsayımım" yanıtını verdi.

Vakalar giderek artıyor

Wieler, bu konudaki gerçek rakamlara gelecek aylarda ulaşılabileceğini dile getirdi.

Vaka sayısının geçen haftalara göre azaldığını, bunun olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Wieler, geçen hafta ortalama 2 bin olan yeni vaka sayısının, bu hafta 1000-1500 dolayında seyrettiğini, 123 bin kişinin de iyileştiğini kaydetti.

Wieler, Kovid-19 önlemlerine uyma çağrısını yineleyerek, "Virüs ülkemizde, aylarca da ülkemizde kalacak" dedi.

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