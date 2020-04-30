Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Almanyada koronavirüs kısıtlamaları esnetiliyor
DÜNYA

Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları esnetiliyor

Almanya’da korona virüs önlemleri kademeli olarak gevşetilmeye devam ediliyor. Almanya’da ibadethaneler, çocuk oyun alanları, hayvanat bahçeleri ve müzeler açılırken, okullar, kreşler, futbol maçları için karar 6 Mayıs’ta verilecek.

Haber Merkezi İHA
Merkel, kısıtlamaları gevşetiyor.
Merkel, kısıtlamaları gevşetiyor.


Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Avrupa’da bazı ülkeler normalleşme adımları atmaya başladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün eyalet başkanları ile yaptığı toplantı sonrası korona virüs salgını tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Başbakan Merkel, son haftalarda birçok şeyin başarıldığını ifade ederken, hedeflerinin korona vaka sayısını azaltmak ve salgının yayılmasını durdurmak olduğu vurguladı.

Tedbirler kademeli esnetilecek

Hijyen kurallarına uyma koşulu var

Merkel, şu ana kadar virüsün yayılma hızını yavaşlatmayı başardıklarını açıklarken, uygulanan kısıtlamaların gerekli olduğunun altını çizdi. Başbakan, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan İbadethaneler, çocuk oyun alanları, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri müzeler ve tarihi yerlerin sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak koşulu ile yeniden açılacağını duyurdu.

İtalya erken gevşiyor: Kısıtlamalar kademeli olarak azaltılacak
KORONAVİRÜS
İtalya erken gevşiyor: Kısıtlamalar kademeli olarak azaltılacak

Merkel, okullar, kreşler, futbol maçları için kararın 6 Mayıs’ta verileceğini açıklarken, 31 Ağustos tarihine kadar ise büyük etkinliklere izin verilmeyeceğini aktardı. Başbakan, son olarak yurtdışına seyahat artık gündemimizde değil ifadesini kullandı.
Öte yandan Almanya’da 20 Nisan tarihinde küçük ve orta işletmelerin sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması koşulu ile yeniden açılmasına izin verilmişti.

Abone Ol Google News
Yasak öncesi son durum!

Yasak öncesi son durum!

İşte sokak sokak koronavirüs yoğunluğu.
Hastaneye kaldırıldı

Hastaneye kaldırıldı

​Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi negatif çıktı.
4 ile canlı bağlantı

4 ile canlı bağlantı

Erdoğan, yardım alan ailelerle görüştü.
İkinci isim <br>virüs kaptı!

İkinci isim
virüs kaptı!

Putin'e video konferanas yoluyla bilgi verdi.
Emek konusunda mücadele ettik

Emek konusunda mücadele ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​1 Mayıs dolayısıyla mesaj yayımladı.
Test sayısı <br>1 milyonu geçti

Test sayısı
1 milyonu geçti

Bakan Koca, son 24 saatin detaylarını açıkladı.

Koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

​“İnsan yapımı olamaz ama diğer 2 seçeneği araştırıyoruz.”
Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Temassız ödemelerde yüzde 170 artış yaşandı
Oğlu da PKK'lı çıktı

Oğlu da PKK'lı çıktı

​Afrin'i kana bulayan saldırıyı gerçekleştirmişti.
Toplam 27 milyar<br>lira ödendi

Toplam 27 milyar
lira ödendi

Her 100 başvurunun 86'sı karşılandı.
Yasak<br>öncesi İstanbul!

Yasak
öncesi İstanbul!

​İl genelinde trafik yoğunluğu yüzde 40'a yaklaştı.
Son işletme de kaldırılıyor

Son işletme de kaldırılıyor

​Cumhurbaşkanı kararıyla korumaya alınmıştı.
Tarihi projeyi <br>kaleme aldı

Tarihi projeyi
kaleme aldı

Erdoğan: TANAP enerjinin ipek yoludur.
Virüsten en az<br> Karadenizliler korkuyor

Virüsten en az
Karadenizliler korkuyor

'​Alabalığımızı yiyoruz, çayımızı içiyoruz, bize bir şey olmaz'
Darbe iştahı kabardı

Darbe iştahı kabardı

​"Erken seçimle veya başka bir şekilde gidecek bu hükümet..."
İstanbul'un göbeğinde korona pazarı

İstanbul'un göbeğinde korona pazarı

​Sosyal mesafe sıfır, ürünler tezgahlarda seçmece satılıyor...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.