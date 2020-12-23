Almanya’da günlük en yüksek can kaybı yaşandı

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 24 bin 740 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı bir milyon 554 bin 920’e yükseldi.

Son 24 saatte 962 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 27 bin 968’e çıktı.

Bugün açıklanan can kaybı sayısı, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı" oldu.

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Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm 952 ile 16 Aralık’ta kaydedilmişti.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 5 bin 216 olduğu, bunlardan 2 bin 726'sının entübe edildiği vurgulandı.

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Alman medyasında yer alan haberlerde ise yüksek ölüm sayıları nedeniyle cenazelerin yakıldığı bazı krematoryumların kapasitelerinin yeterli gelmediği de ifade edildi.