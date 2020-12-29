Koronavirüs Almanyada mutasyon kasımdan bu yana olmuş
DÜNYA

Almanya’da mutasyon kasımdan bu yana olmuş

İngiltere’de ortaya çıkan koronavirüs varyantının Kasım ayından bu yana Almanya’da olduğu açıklandı. Hannover Tıp Fakültesi tarafından açıklanan Berlin Charite hastanesinin doğruladığı bilgiye göre, Kasım ayında hayatını kaybeden bir hastada koronavirüs varyantı B1.1.7'e rastlandığı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Geçtiğimiz hafta İngiltere tarafından koronavirüsün yeni mutasyonun ortaya çıkmasının ardından Almanya’dan açıklama geldi. Hannover Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmaya göre Kasım ayında hayatını kaybeden bir hastada koronavirüs varyantı B1.1.7'e rastlandığı açıklandı.

  • Die Welt’in Almanya Sağlık Bakanlığı’na dayandırdığı haberine göre, Berlin Charite hastanesi tarafından da doğrulanan bilgiye göre, yaşlı bir hastadan alınan örneklerde yeni tip koronavirüs varyantına rastlandığı açıklanırken hastane yetkililerinin diğer hastalardaki araştırmalarının sürdüğü belirtildi.

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20 ARALIK’TA TESPİT EDİLMİŞTİ

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüsün (Covid-19) mutasyona uğramasının ve yeni türün daha da bulaşıcı olduğunu açıklamasının ardından Almanya Sağlık Bakanlığı, Baden-Wuerttemberg eyaleti Freudenstadt kentinde İngiltere'de rastlanan mutasyona uğraşmış koronavirüs tespit edildiğini duyurmuş, söz konusu vakanın ülkedeki ilk mutasyona uğrayan vaka olduğunu ifade etmişti.

  • Mutasyona uğrayan virüsün tespit edildiği hastanın 20 Aralık’ta İngiltere’den geldiği, Frankfurt Havalimanından Almanya’ya giriş yaptığı aktarılmış, Bakanlık, kadın hastanın evinde karantinaya alındığını ifade etmişti.

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