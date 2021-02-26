Koronavirüs Almanyada Prof Dr Uğur Şahin ve eşi Dr Özlem Türeciye liyakat nişanı verilecek
DÜNYA

Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’ye liyakat nişanı verilecek

Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’ye liyakat nişanı verilecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’ye Almanya'da liyakat nişanı verileceği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Prof. Dr. Uğur Şahin - Dr. Özlem Türeci
Prof. Dr. Uğur Şahin - Dr. Özlem Türeci

Almanya Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından 19 Mart'ta Bellevue Sarayı'nda düzenlenecek, Başbakan Angela Merkel’in de katılacağı törende, Türk bilim insanı Özlem Türeci ile Uğur Şahin'e Almanya’nın "Yıldızlı Büyük Liyakat Nişanı" verilecek.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'den kritik koronavirüs mutasyonu açıklaması
KORONAVİRÜS
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'den kritik koronavirüs mutasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın bu yıl ilk kez yüz yüze vereceği liyakat nişanını, BioNTech’in kurucularından araştırmacı çiftin alacağına işaret edilen açıklamada, Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in tıbbi araştırmalarına dikkat çekildi.

Açıklamada, Türeci ve Şahin’in Kovid-19 salgının önüne geçmesine katkı sağladıklarına işaret edilerek, "Onların m-RNA teknolojileri alanında dünya çapında kabul edilen yetkinlikleri ve dur durak bilmez çabaları sayesinde çok kısa sürede Kovid-19'a karşı bir aşı geliştirmeyi ve onaylanmasını başardılar" ifadeleri kullanıldı.

AB İlaç Kurumu Pfizer-Biontech aşısını onayladı
KORONAVİRÜS
AB İlaç Kurumu Pfizer-Biontech aşısını onayladı

Abone Ol Google News
İçişlerinden yeni genelge

İçişlerinden yeni genelge

​81 ilde de hafta sonu açık olacak.
Vefatının üzerinden 10 yıl geçti

Vefatının üzerinden 10 yıl geçti

Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sının siyasi kariyeri...
İsrail askerleri İbrahim Camii Katliamı’nın anma gösterisine baskın düzenledi

Duygulandıran klip

Duygulandıran klip

​Videoyu Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız seslendirdi.

Geleceğin mucitleri yetişecek

Geleceğin mucitleri yetişecek

​Aksaray Bilim Merkezi kapılarını açıyor.

Erdoğan'dan İBB'ye çöp dağları tepkisi
Dev eşleşme

Dev eşleşme

​Hakan'lı Milan'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması.

​Onları görünce makam aracını durdurdu.
Yerli metrobüs görücüye çıktı

Yerli metrobüs görücüye çıktı

Tek şarj ile 250 kilometre yol alabiliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.