Koronavirüs Almanyada rekor üstüne rekor Vaka sayısı 76 bini geçerken ölümler 400e yaklaştı
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Almanya'da rekor üstüne rekor: Vaka sayısı 76 bini geçerken ölümler 400'e yaklaştı

Almanya'da koronavirüs salgını yeniden yükselişe geçti. Ülkede son 24 saatte tespit edilen 76 bin 414 vaka ile günlük vaka sayısında rekor kırılırken, 357 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

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Haber Merkezi Diğer
Almanyada rekor üstüne rekor: Vaka sayısı 76 bini geçerken ölümler 400e yaklaştı
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Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

  • Ülkede son 24 saatte 76 bin 414 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, bu sayı salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 650 bin 170’e yükseldi.
  • Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 357 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı da 100 bin 476’ya ulaştı.

Üç gün üst üste rekor

Öte yandan RKI verilerine göre, Almanya'da son 24 saatte tespit edilen 76 bin 414 vakayla ülkede üç gün üst üste "en yüksek günlük vaka sayısı" kayıtlara geçti.

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Sağlık Bakanı: Dördüncü dalga ancak temasların azalmasıyla mümkün

Öte yandan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn durumun vahameti konusunda yeniden uyardı. Düzenlediği basın toplantısında, yalnızca temasların büyük oranda kısıtlanmasıyla dördüncü dalganın kırılabileceğini söyleyen Spahn, "Durum çok dramatik, pandemide daha önce görmediğimiz kadar dramatik. Frene ne kadar asılırsak o kadar iyi" dedi.

Jens Spahn
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