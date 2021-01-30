Koronavirüs Almanyada son 24 saatte koronavirüsten 794 ölüm
DÜNYA

Almanya’da son 24 saatte koronavirüsten 794 ölüm

Almanya’da son 24 saatte koronavirüsten 794 ölüm

Almanya’da yeni tip koronavirüs salgınında 24 saatte 794 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 56 bin 546’ya yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Almanya
Almanya

Almanya’da koronavirüs salgınında bilanço ağırlaşıyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya’daki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre ülkede son 24 saatte 12 bin 321 korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 205 bin 171’e ulaştı.

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 794 kişinin hayatını kaybederken, toplam can kaybı 56 bin 546’ya yükseldi.

Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 911 bin 800 kişinin virüsü yenerek iyileştiği kaydedildi. Ülke genelinde aktif vak’a sayısı 236 bin 825 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.92 olarak tespit edildi.

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Yoğun bakım servisinde doluluk oranı yüzde 83.81

Virüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 413, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 452 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının yüzde 83.81 olduğu belirtildi. Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında 2 milyon 216 bin 127 kişinin aşılandığı, 416 bin 646 kişinin ise ikinci dozu aldığı ifade edildi.

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