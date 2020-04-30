Ambulans uçak koronavirüs şüphesi bulunan genç kız için havalandı Gaziantep'te zatürre (pnömoni) tanısı konulan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi gösteren 17 yaşındaki Emel Öztüto, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Tedavisine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam edilecek.

Haber Merkezi 30 Nisan 2020, 20:58 Son Güncelleme: 30 Nisan 2020, 21:02 AA