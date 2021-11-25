Aşı yolu bahane dolu: 'Unuttum' 'vaktim yok' 'grip oldum'

Sağlık Bakanlığı ekipleri, eksik aşısı olanlara ulaşarak dozlarını tamamlamaları önerisinde bulunurken hiç aşı olmayan vatandaşlara da nedenlerini soruyor. İl ve ilçe düzeyinde kurulan çalışma ekipleri, günde 50 kişiye telefonla ulaşıyor. Dozu eksik olan vatandaşa hatırlatma yapılırken, dozlarını tamamlamaları öneriliyor. Aşıya gitmeyenler en çok ‘Unuttum’, ‘Vaktim yok, yoğunum’, ‘Grip oldum’ gibi bahanalere sığınıyor.

HEM SAHADA HEM MASA BAŞINDA MÜCADELE

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 56 milyonu aşarken ikinci dozlarda 50 milyon geçildi. 12 milyona yakın kişi de üçüncü doz aşısını yaptırdı. Söz konusu sayıları artırmak için Sağlık Bakanlığı sahada seferberliği sürdürürken bir yandan da masa başında çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda, il ve ilçe sağlık müdürlükleri bünyesinde çalışma ekipleri oluşturuldu. İletişim merkezi kanalıyla aşısı eksik ve sıraları gelmesine rağmen henüz aşı olmayan kişiler aranarak aşı olmaları öneriliyor.

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FOTOĞRAF 15 5 milyondan fazla hayata mal olan koronavirüs pandeminin ilk gününden beri bilim dünyasının merceğinde. Bilim insanları neredeyse her gün virüs ile ilgili yeni bir keşfe imza atıyor. Pandemi ile mücadele son sürat devam ederken pandeminin seyrini değiştirebilecek yeni bir haber daha geldi. Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nden akademisyenler tarafından geliştirilen CoVac-1 aşısı ilk sonuçlarını vermeye başladı. koronavirüse karşı özel olarak T-hücreleri oluşturması için tasarlanan yeni aşı birinci deneme aşamasından başarıyla geçti. Deneme verilerine göre, halihazırda kullanımda olan aşılardan daha iyi bir bağışıklık tepkisi üretiyor. Bu yılın başında deneysel aşıyı olan 36 kişiden alınan birinci aşama deneme verileri, aşının güvenli olduğunu ve güçlü bir bağışıklık tepkisi üretebileceğini gösterdi. BIONTECH'TEN 3.5 KAT DAHA FAZLA <br>Bilim insanları aşının T-hücresi tepkisinin \"SARS-CoV-2 enfeksiyonundan sonra ve onaylanmış aşılarla aşılamadan sonra tespit edilen düzeyleri aştığını\" söyledi. Veriler, mideden tek doz şeklinde yapılan yeni aşının, PfizerBioNTech aşısının 3,5 katı ve AstraZeneca aşısının 20 katı kadar T-hücresi ürettiğini gösteriyor. Araştırmacılar ayrıca, aşı kaynaklı T-hücresi tepkilerinin, mevcut endişe verici SARS-CoV-2 varyantlarından etkilenmediğini belirtiyor. Umut verici sonuçlar elde eden denemeye katılan hiç kimsenin T-hücre aşısı olmaları ardından geçen üç ay içinde Covid testi pozitif çıkmadı. Ekip, aşının şu anda onaylanmış aşıların yanı sıra özellikle yaşlılar ve bağışıklığı baskılanmış olanlar için etkili bir tamamlayıcı aşı işlevi göreceğini öne sürüyor. T HÜCRE TEPKİSİ DAHA DAYANIKLI <br>İnsanları hastalığa karşı daha fazla korumanın bir yolu olarak T-hücreleri, aşı üreticileri ve klinisyenlerin gittikçe ilgisini çekmeye devam ediyor. İnsanları enfeksiyonlara karşı koruyan bağışıklık tepkisinin bir parçasını oluşturan T-hücreleri genellikle antikorlarla birlikte çalışırlar. Ancak, antikor seviyeleri genellikle zamanla azalır ve artırılmaya ihtiyaç duyarken, T-hücreleri kan dolaşımında birkaç yıl kalabilirler. Aşılardan elde edilen T-hücre seviyelerinin Covid'e karşı uzun vadeli koruma sağlamada anahtar olabileceğine dair kanıtlar ortaya çıkmaya devam etse de kişinin bünyesindeki T hücresi sayısının ölçümü zorluğunu korumaya devam ediyor. YAŞLILAR VE HASTALAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ <br>“Antikor tepkisi, virüs tarafından saldırıya uğradığınızda vücudun ani tepkisini veya savunmasını yönlendiren şeydir. T hücresi tepkisinin gelmesi biraz daha uzun sürer ama daha dayanıklıdır, daha uzun sürer ve vücut onu hatırlar,” diyen AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot da verdiği bir demeçte T-hücrelerinin özellikle yaşlı insanlarda bağışıklık tepkisinin sürdürülebilirliği için çok önemli olduğunun altını çizdi. Süper aşı Biontech'i geçti Süper aşı Biontech'i geride bıraktı Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi son sürat devam ederken, umutla beklenen haber Almanya'dan geldi. 'Süper aşı' olarak da anılan çalışmanın ilk sonuçları yayınlandı. İşte dünyayı şaşkına çeviren sonuçlar... BiP'te paylaş

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AİLE HEKİMLERİ DE DESTEK VERİYOR

Görevliler günde ortalama 50 kişiyi arıyor. Birinci aşısını olmuş ikinci aşısına, ikinci aşısını olmuş üçüncü aşısına çağrılıyor, gitmeyenlere nedenleri soruluyor. Kişiler en çok “vakit bulamadık”, “unuttuk”, grip oldum”, “yoğun çalışıyorum”, “vaktim yok” gibi cevaplar veriyor. Dozu eksik olan vatandaşa hatırlatma yapılırken, aşının önemi de anlatılıyor. Bazı durumlarda ilçe sağlık ekiplerinin, aile hekimlerinden destek aldığı ifade ediliyor. Konuşmanın 4-5 dakika arasında değiştiği vurgulanıyor.

Kafası karışıklar için ‘aşı rehberi’

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyenlerin doğru bilgiyle buluşturulması ve bilinçli karar verebilmelerinin sağlanması için sağlık personelinin izlemesi gereken yolun anlatıldığı “Aşı İletişimi Rehberi” hazırladı. Rehber, ülke genelinde görev yapan sağlık personeline ulaştırılmak üzere 81 ile gönderildi. Ayrıca dijital ortamda ve internette kullanılması için rehberdeki bilgiler çerçevesinde eğitim videosu da bulunuyor. Rehberde, sağlıkçılara şu tavsiyelerde bulunuldu: “İnsanlarla iletişim kurma yolunuz konuşmak, kaygılarını öğrenmek, empatiyle yaklaşmaktır. İçtenlikle dinlemek, karşınızdaki kişiye kendisinin kabul edildiğini hissettirecektir. Karşınızdaki kişi kabul edildiğini hissettikten sonra bilimsel veriler ışığında yapacağınız açıklamalar yerine ulaşacaktır.” Rehberde, beden dili, yüz ifadesi, jest ve mimiklerin yapılan konuşmadan daha etkili olduğu vurgulanarak, etkili iletişim için görüşme yapılan kişiyle karşı karşıya durulması, göz teması kurulması, kişinin aktif şekilde dinlenmesi gerektiği kaydedildi. Kovid-19 aşısı yaptırmayı erteleyenlerin sorularının dinlenmesi ve anlaşılır şekilde cevaplanmasının önem taşıdığı bildirilen rehberde, bu kişilere endişelerinin anlaşıldığının hissettirilmesi gerektiği belirtildi. Rehberde, kararsız olanlara “Aşı sevdiklerinizle güvenle bir araya geleceğiz, sevdiğimiz etkinlikleri yapmaya dönebileceğiz.” hatırlatmasının yapılması istendi.