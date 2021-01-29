Aşıda ilk sonuçlar şubat ortasında

Çin’de üretilen Sinovac aşısının Faz 3 çalışması kapsamında 11 bin 150 gönüllü üzerinde yapılan çalışma sonlandırıldı. Çalışmaya katılan 11 bin 150 kişiden 7 bin 650’sine aşı, 3 bin 500’üne ise fiziksel anlamda koruyuculuğu olmayan aşı (plasebo) uygulandı. Kime plasebo, kime aşı uygulandığını hem gönüllüler hem de aşıyı yapanlar bilmiyordu. Kodların kırılması ile birlikte kimlere aşı kimlere plasebo yapıldığı da belli oldu.

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PLASEBOYA DENK GELENLERE AŞI YAPILIYOR

Gönüller üzerinde uygulanan iki doz aşılama sonrasında aşının yan etkileri takip edildi. Düzenli olarak gönüllüler aranarak durumları takip edildi. Çalışmanın sonlanması ile aşılardaki şifreler kırıldı. Aşı yapılanlar aşının ne kadar koruyucu olduğunu, plasebo olanların virüsten nasıl etkilendiğinin sonuçları netleşmiş oldu. Şimdi aşı olanların hastalığa karşı ne kadar korunduğu takip edilecek. Böylelikle aşının koruyuculuk oranları da kesinleşecek. Bu çalışmanın şubat ortasında kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor. Araştırmayla ilgili ara verilerde aşının yüzde 91 koruduğu açıklanmıştı. Sinovac aşısında gönüllü olan ancak plaseboya denk gelenlere de aşılama başladı.

13 Ocak’ta başlayan aşılama çalışmasının ilk sonuçları da şubat ayının ortasında kesinleşmeye başlayacak. Aşı olan sağlık çalışanları ve risk grubunda olan yaşlı vatandaşların aşının ilk dozu sonrasında neler yaşandığı da takip edilmiş olacak.

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Sıra 75 yaş üzerinde

Koronavirüsle mücadele kapsamında Çin’den getirilen CoronaVac aşıları, belirlenen aşılama takvimine göre uygulanmaya devam ediyor. Aşılama programı kapsamında sıra 75 yaş üzeri vatandaşlara geldi. 75 yaş üzeri vatandaşlar, Alo 182 hattından veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını alarak sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı.

SIRAMIZ GELDİ, AŞIMIZI VURULDUK

Ankara Şehir Hastanesi’ne aşısını yaptırmaya gelen İhsan Yıldırım, aşı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İyiyim, aşımıza güvendik, aşımızı olduk” dedi. Salgından endişe duyduklarını ifade eden Yıldırım, “Sıramız geldi, aşımızı vurulduk. Ne zaman olacağız diye bekliyorduk, korkuyorduk” diye konuştu. Yıldırım, torununun da hekim olduğunu ve kendisini aşıya teşvik ettiğini vurgulayarak, eşinin de aşı yaptırdığını söyledi.

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HERKES GELİP OLSUN

Aşının ilk dozunu olan Nurettin Akkuş ise Mamak ilçesinden geldiğini anlatarak, “Allah hepinizden razı olsun. Çok sevindim, çok memnun oldum. Allah, hayırlı uğurlu eylesin” ifadelerini kullandı. Akkuş, kendi yaş grubundakilere de seslenerek, “Herkes gelsin, olsunlar aşılarını. Çok iyi olur, memnun olurlar inşallah. Ben aşı olmayı tercih ediyorum. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin, aşılanma hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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Aşılama takvimi nasıl olacak?