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Koronavirüs Aşılama ile yüzde 90 kurtulacağız Ya hafif ya hiç geçirmeyeceğim
TÜRKİYE

Aşılama ile yüzde 90 kurtulacağız: Ya hafif ya hiç geçirmeyeceğim, Aşı faydalı mı?

Aşılama ile yüzde 90 kurtulacağız: Ya hafif ya hiç geçirmeyeceğim

Ankara Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Suha Şen, Çin menşeli aşının ikinci dozunu da vuruldu. Şen, “Ben bu aşıyı yaptırarak ya hafif geçireceğim ya da hiç geçirmeyeceğim. Aşılamada yüzde 80-90’ları bulursak bu hastalıktan kurtulacağız. Normal yaşantımıza döneceğimiz bir fırsat” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Ankara Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Suha Şen (Sol)
Ankara Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Suha Şen (Sol)

Kovid-19 aşısında ikinci dozu yaptıran gönüllülerden Ankara Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Suha Şen, aşı sayesinde hastalığı ya hafif geçireceğini ya da hiç geçirmeyeceğini söyledi. Başhekim Yardımcısı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Şen, Çin menşeli aşıyı yaptırırken Yeni Şafak, yanındaydı.

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  • Dr. Şen, Çin aşısı ile ilgili merak edilenleri anlattı. Dünyanın geçen yıl aralıktan beri Kovid-19 ile yatıp kalktığını söyleyen Dr. Şen, şöyle konuştu: “Çember iyice daralıyor. Ya bu virüsten kaçmaya çalışacağız, ama bu da öyle kolay bir şey değil, ya da bu hastalığı geçireceğiz. Üçüncü bir ihtimal daha çıktı. Aşı ile antikor oluşturma. Yani hastalığa karşı dirençli hale gelmek. Denenen bir dolu aşı çeşidi var. Bunlarla ilgili ulaşabildiğimiz bu aşı var elimizde. Bunun da etkinliği, antikor oluşturma düzeyi yüzde 90’ların üzerinde. Bu çok iyi bir rakam. Kızamık aşılarını bile düşündüğümüzde yüzde 97 bandındadır. Bazı insanların aşı yapmasına rağmen genetik şifreleri farklı olduğu için antikor oluşturamaz. Ben bu aşıyı yaptırarak ya hafif geçireceğim ya da hiç geçirmeyeceğim.

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HİÇBİR YAN ETKİ OLUŞTURMADI

“Aşı karşıtlığı var ama az miktarda” diyen Dr. Şen, Fakat burada emin olmak isteyen, gerçekte kafasında soru işaretlerine cevap bekleyen insanları da haklı buluyorum. İnaktif dediğimiz bu aşı her sene grip aşılarında hazırlanan cins ile hazırlanan aşılar” diye konuştu. Dr. Şen, “Çin aşısının yan etkisi de aynı grip aşılarında olduğu gibi, aşı yapılan yerde kızarma, kazıntı vs. yapabilir. Onun dışında alerji özel bir şey yok ise çok önemli bir reaksiyon beklemeyiz. Hafif ateş, halsizlik oluşabilir. İlk dozu yaptırdım. Mesela bende şeker, tansiyon hastalıkları var, yan etki olmadı. Şimdi ikinci doz ile antikorumu oluşturmak, hastalıktan korunmak istiyorum.” ifadesini kullandı.

ÖNCE ANTİKOR TESTİ YAPILACAK

  • İnaktif aşı olduğu için zararının hemen hemen bulunmadığını dile getiren Dr. Şen, “Ben bu aşıdan sonra ya Kovid olmayacağım, olsam bile hafif geçireceğim. Kovid olmuş biri eğer antikor oluşturmuşsa aşıyı yaptırmasına gerek yok.” dedi. Aşı uygulaması öncesinde kişinin hastalığı geçirip geçirmediği konusunda hem antijene bakıldığını hem de kanda antikor var mı diye test yapıldığını söyleyen Dr. Şen, normal şartlarda hastalığı geçirmeyen herkeste aşılama yapılabileceğini ifade etti. Türkiye’nin 50 milyon doz aşı siparişi verdiğini hatırlatan Dr. Şen, “Bir an önce doğal bağışıklığına bırakmadan bu illetten kurtulmak istiyoruz. Çok ölenimiz var artık insanımız ölmesin istiyoruz. Aşı çalışmalarına riayet edilir yüzde 80-90’ları bulursak bu hastalıktan kurtulacağız. Normal yaşantımıza döneceğimiz bir fırsat.” dedi.
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