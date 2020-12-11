Aşılama ile yüzde 90 kurtulacağız: Ya hafif ya hiç geçirmeyeceğim

Kovid-19 aşısında ikinci dozu yaptıran gönüllülerden Ankara Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Suha Şen, aşı sayesinde hastalığı ya hafif geçireceğini ya da hiç geçirmeyeceğini söyledi. Başhekim Yardımcısı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Şen, Çin menşeli aşıyı yaptırırken Yeni Şafak, yanındaydı.

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Dr. Şen, Çin aşısı ile ilgili merak edilenleri anlattı. Dünyanın geçen yıl aralıktan beri Kovid-19 ile yatıp kalktığını söyleyen Dr. Şen, şöyle konuştu: “Çember iyice daralıyor. Ya bu virüsten kaçmaya çalışacağız, ama bu da öyle kolay bir şey değil, ya da bu hastalığı geçireceğiz. Üçüncü bir ihtimal daha çıktı. Aşı ile antikor oluşturma. Yani hastalığa karşı dirençli hale gelmek. Denenen bir dolu aşı çeşidi var. Bunlarla ilgili ulaşabildiğimiz bu aşı var elimizde. Bunun da etkinliği, antikor oluşturma düzeyi yüzde 90’ların üzerinde. Bu çok iyi bir rakam. Kızamık aşılarını bile düşündüğümüzde yüzde 97 bandındadır. Bazı insanların aşı yapmasına rağmen genetik şifreleri farklı olduğu için antikor oluşturamaz. Ben bu aşıyı yaptırarak ya hafif geçireceğim ya da hiç geçirmeyeceğim.”

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HİÇBİR YAN ETKİ OLUŞTURMADI

“Aşı karşıtlığı var ama az miktarda” diyen Dr. Şen, Fakat burada emin olmak isteyen, gerçekte kafasında soru işaretlerine cevap bekleyen insanları da haklı buluyorum. İnaktif dediğimiz bu aşı her sene grip aşılarında hazırlanan cins ile hazırlanan aşılar” diye konuştu. Dr. Şen, “Çin aşısının yan etkisi de aynı grip aşılarında olduğu gibi, aşı yapılan yerde kızarma, kazıntı vs. yapabilir. Onun dışında alerji özel bir şey yok ise çok önemli bir reaksiyon beklemeyiz. Hafif ateş, halsizlik oluşabilir. İlk dozu yaptırdım. Mesela bende şeker, tansiyon hastalıkları var, yan etki olmadı. Şimdi ikinci doz ile antikorumu oluşturmak, hastalıktan korunmak istiyorum.” ifadesini kullandı.

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