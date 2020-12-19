Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Aşılama randevu ile gerçekleşecek Yan etkiler dakika dakika izlenecek
TÜRKİYE

​Aşılama randevu ile gerçekleşecek: Yan etkiler dakika dakika izlenecek

Aşılama randevu ile gerçekleşecek: Yan etkiler dakika dakika izlenecek

Koronavirüste aşılamaların randevu sistemi ile uygulanması planlanıyor. Aşı olan kişilerin yan etkilerinin takibi için ‘aşı sonrası istenmeyen etkiler formu’ doldurulacak. Aşı takip formunda 30 günlük gece-gündüz ateş ölçümü yer alacak. 7 gün 24 saat aranacak semptom telefon hattı da kurulacak. Çağrı merkezi duruma göre yönlendirme yapacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığı, Çin’den gelecek aşıların dağıtım ve uygulama stratejisine odaklandı. Öncelikle ilk grupta il il 65 yaş üzeri vatandaşlar başta olmak üzere engelli bireyler, koruma evlerinde kalan ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler ile sağlıkçıların sayıları belirlenecek. İllerin risk durumu ve bu sayıların sonucuna göre, aşıların dağıtımının gerçekleşeceği belirtiliyor.

TAKİP FORMU

Aşılamaların, randevu sistemi ile yapılması planlanıyor. Aşılar vurulmaya başlandıktan sonra aşı vurulan kişilerden yan etkilerinin takip edilmesi için ‘aşı sonrası istenmeyen etkiler formu’ doldurulacak. Aşı takip formunda 30 günlük gece-gündüz ateş ölçümü yer alacak.

TELEFON HATTI OLACAK

Süreç içinde 7 gün 24 saat aranacak semptom telefon hattı da kurulacak. Aşı vurulanlar, semptomların ortaya çıkması halinde çağrı merkezi arayarak bilgi alabilecekler. Çağrı merkezi de duruma göre yönlendirme yapacak.

Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 53 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 53 milyonu geçti

105 yaşında koronavirüsü yenen Ömer dede: Yoğurt ve bal yiyin
KORONAVİRÜS
105 yaşında koronavirüsü yenen Ömer dede: Yoğurt ve bal yiyin
Abone Ol Google News
Katıksız faşizmin izleri var

Katıksız faşizmin izleri var

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tehditlere böyle cevap verdi.
Sincar temizlenecek Ovaköy açılacak

Sincar temizlenecek Ovaköy açılacak

​Türkiye ile Irak, işbirliğini güçlendirecek çalışmaları hızlandırdı.
Sen kimin lejyonerisin?

Sen kimin lejyonerisin?

​CHP'li Özgür Özel terbiye sınırlarını aştı.
700 yıllık gelenek tahrif edildi

700 yıllık gelenek tahrif edildi

​Kur'an-ı Kerim Türkçe okutuldu.
Sisi işadamı avında

Sisi işadamı avında

​Ülkenin en büyük şirket sahiplerini tutuklamaya başladı.
Bayraktar’a ihtiyacımız var

Bayraktar’a ihtiyacımız var

​Ukrayna'ya korvet ve İHA satacağız.

Çılgın maçı<br> Karagümrük kazandı

Çılgın maçı
Karagümrük kazandı

Haftanın açılışında ​Fatih Terim atıldı, 3 kırmızı kart çıktı, 3 gol atıldı.

Süper Lig tarihinde ilk

Süper Lig tarihinde ilk

​1 dakika boyunca hareketsiz beklediler.
Franko'nun ruhu <br>CHP'de yaşıyor

Franko'nun ruhu
CHP'de yaşıyor

​Oktay'dan klasik CHP'ye tarihi cevap.

56 saat başladı

56 saat başladı

​Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
Terim çılgına döndü

Terim çılgına döndü

Terim'in sözlerini ekran başındakiler de duydu.
Vaka sayısı düşüşte

Vaka sayısı düşüşte

​Sağlık Bakanı Koca, son yirmi dört saati açıkladı.
Yeni bir sayfa açalım

Yeni bir sayfa açalım

İki lider Türkiye-AB ilişkilerini görüştü.
Tedbirler sonuç verdi

Tedbirler sonuç verdi

​Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.