​Aşılama randevu ile gerçekleşecek: Yan etkiler dakika dakika izlenecek

Sağlık Bakanlığı, Çin’den gelecek aşıların dağıtım ve uygulama stratejisine odaklandı. Öncelikle ilk grupta il il 65 yaş üzeri vatandaşlar başta olmak üzere engelli bireyler, koruma evlerinde kalan ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler ile sağlıkçıların sayıları belirlenecek. İllerin risk durumu ve bu sayıların sonucuna göre, aşıların dağıtımının gerçekleşeceği belirtiliyor.

TAKİP FORMU

Aşılamaların, randevu sistemi ile yapılması planlanıyor. Aşılar vurulmaya başlandıktan sonra aşı vurulan kişilerden yan etkilerinin takip edilmesi için ‘aşı sonrası istenmeyen etkiler formu’ doldurulacak. Aşı takip formunda 30 günlük gece-gündüz ateş ölçümü yer alacak.

TELEFON HATTI OLACAK

Süreç içinde 7 gün 24 saat aranacak semptom telefon hattı da kurulacak. Aşı vurulanlar, semptomların ortaya çıkması halinde çağrı merkezi arayarak bilgi alabilecekler. Çağrı merkezi de duruma göre yönlendirme yapacak.

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