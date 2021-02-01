Koronavirüs Aşılamada pik şubatta
TÜRKİYE

Aşılamada pik şubatta ​

Aşılamada pik şubatta

Kovid-19’a karşı aşılamada hızlı bir başlangıç yapan Türkiye gelen yeni parti ile birlikte şubatta hızını da katlayacak. 7 Şubat’ta analizi süren ikinci parti aşıdan 6.5 milyonluk, 12 Şubat’ta ise son ulaşan 3.5 milyonluk doz, acil kullanım onayıyla art arda uygulanacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
10 milyon doz ikinci sevkiyatın 6.5 milyonluk ilk bölümü 25 Ocak’ta geldi.
10 milyon doz ikinci sevkiyatın 6.5 milyonluk ilk bölümü 25 Ocak’ta geldi.

Kovid-19’a karşı aşılamada hızlı bir başlangıç yaparak dün öğlen itibariyle 1 milyon 977 bin dozu aşan Türkiye, Çin’den gelen yeni parti aşı ile birlikte şubatta hızını da katlayacak. Çin’den sipariş edilen aşıların 3 milyon doz olan ilk partisi 30 Aralık 2020’de Türkiye’ye gelmiş ve 14 Ocak’ta sağlık çalışanları aşılanmaya başlamıştı. Türkiye’ye son gelen ve test süreci devam eden 6.5 milyon doz aşıdan 3 milyon dozu ilk aşılanması yapılan sağlık çalışanları, yaşlılar ve bu kişilerin bakımında görev alan personele ikinci doz olarak vurulacak. İkinci doz aşılama ise 12 Şubat’ta yapılacak.

DSÖ ‘sıfır’ noktasında
KORONAVİRÜS
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İKİNCİ PARTİDE İLK ANALİZ

  • 10 milyon doz ikinci sevkiyatın 6.5 milyonluk ilk bölümü 25 Ocak’ta geldi. Bu tarihte 14 günlük test süreci de başladı. Aşıların 7-8 Şubat tarihleri arasında analizin tamamlanarak kullanım onayının çıkması bekleniyor. Aşının 3.5 milyon dozu ise 29 Ocak’ta ulaştı. 3.5 milyon dozun test sürecinin 11 Şubat’ta bitmesi öngörülüyor.

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AŞILAMA HIZ KAZANACAK

Aşılar onay alır almaz dağıtımı yapılarak uygulamasına geçilecek. Böylece şubat ortasında aşılama hız kazanacak. Sağlık Bakanlığının, Çin’le yaptığı 50 milyon dozluk anlaşmadan 13 milyon dozu ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı da devam edecek.

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