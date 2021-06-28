​Aşınızı tatilde de olabilirsiniz

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, Türkiye’nin Kovid-19’a karşı aşılama hızının iyi olduğunu belirterek, tatil nedeniyle rehavete düşülmemesi uyarısında bulundu.
AŞILANAN DELTA İLE BAŞ EDER
- Aşılama ve Delta varyantını Yeni Şafak’a değerlendiren Prof. Akhan, aşılanmayanların hızlıca aşılanması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: “Delta varyantı ile aşılanmışlar ya da hastalığı geçirenler baş edebilir. Delta varyantı ülkemizde henüz az, hızlıca aşılanırsak bu varyantı biraz daha kuvvetli karşılarız. Şu dönem bizim için çok avantajlı. Kim aşılanmazsa virüs orada bir ortam bulabilir. Bu süreçte bir taraftan aşılanacağız bir taraftan da korunacağız. Bu dönemde böyle yapmazsak kışın bize hangi varyantın geleceğini bilmiyoruz. Burada vatandaşa aşı olma görevi düşüyor.”
12-18 GRUBU OKULLAR AÇILMADAN
18 yaş altındakilere de aşının yapılması gerektiğini belirten Prof. Akhan, “Belli ülkelerde vuruluyor. 12-18 yaşa vuruluyor. Biz de okullardan önce çocuklara aşı hazırlığı yapmamız lazım. Şu an okulları kapatıyoruz, özellikle okulları açacağımız zaman onları da peyderpey aşılamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.