​Aşınızı tatilde de olabilirsiniz

Ekonomi

150 bin lira altı üç model kaldı: Fiyatlar 300-400 bin TL bandına taşındı

Sıfır otomobillerde 150 bin lira altında üç model kaldı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “150-200 bin TL arasında 66 araç, 200-300 bin TL aralığında 152 araç var. Asıl dikkat edilmesi gereken ise 210 araçla 300-400 bin TL bandı. Markalar buraya konumlandı” dedi.