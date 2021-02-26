Koronavirüs Aşıyı engellemeye çalışıyorlar
TÜRKİYE

​Aşıyı engellemeye çalışıyorlar

Aşıyı engellemeye çalışıyorlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kılıçdaroğlu ve diğer CHP’lilerin devletler arası sır niteliğindeki sözleşmeleri ifşa ederek Çin aşısının gelişini etkileme çabası içinde olduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun “aşıların Türkiye’ye bedelsiz geldiği” iddiasının akılla izahı olmadığını vurgulayan Bakan Koca, “Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici bir firma bir ülkeye aşıyı bedava bağışlar mı” dedi. Sözleşme gereği rakam açıklayamadıklarını belirten Koca, Sinovac aşısını en ucuza alan ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca
Bakan Koca

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “aşıların Türkiye’ye bedelsiz geldiği” iddiasına yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların temin süreciyle ilgili vatandaşın zihnini bulandırmak isteyenler olduğunu kaydetti. Bakan Koca, başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İddiaya ilişkin konuşan Koca, “Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici bir firma bir ülkeye aşıyı bedava bağışlar mı, bunun akılla izahı var mı?” dedi. Koca şöyle devam etti: Özellikle devletler düzeyinde korunması gereken ve devamında aşı sürecinin gelişini etkileyebilecek, herkesin sorumluluk taşıması gerektiği bir dönemde özellikle ülkeler arası hassas noktaları gündeme getirerek, aşının gelişini etkileme çabası içerisinde olmayalım.

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşısı olanları uyardı: Aşı 42 gün sonra etkisini gösteriyor
OYNAT 01:20
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşısı olanları uyardı: Aşı 42 gün sonra etkisini gösteriyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Aşı olduğumuz gün koruma başlamıyor. İkinci doz aşının üzerinden 14 gün geçtikten sonra aşılanmış oluyoruz. Yani ilk aşı olduğumuz günden 42 gün sonra. Tüm nüfusumuzun en az yüzde 60'ını aşılamadan aşı güvencesini elde etmiş olmuyoruz' dedi.

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TİCARİ SIR İFŞA EDİLİYOR

  • Ülkelerarası ticari sır olarak kalması gereken bilgilerin ifşa edildiğini gördüklerini belirten Koca, bunun ülkeler arasında ilişkileri etkileyebileceğini, özellikle ücret ve benzeri noktalarda bunun ticari sır olarak kalmasının sözleşmeye de konduğunu ve bu nedenle fiyatı özellikle söylemediğini ifade etti. Sinovac aşısının sadece Türkiye’ye satılmadığını vurgulayan Bakan Koca şunları söyledi: Birçok devletlere satılıyor. Bu devletlerin aldığı fiyattan en ucuza alan Türkiye. Biz bu bağlantıları çok erken yaptık. Eğer faz-3 çalışması uygun çıkmamış olsaydı, eğer devamında Türkiye kendi yapması gereken tetkiklerden olumlu sonuç almamış olsaydı, bu aşıyı biz almamış olacaktık.

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Sağlık Bakanı Koca: Şu an tam kapanma gibi bir durum düşünmüyoruz
OYNAT 02:47
Sağlık Bakanı Koca: Şu an tam kapanma gibi bir durum düşünmüyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, (Kovid-19 tedbirleri) Şu an tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz ama her geçen gün vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Mutasyonun bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını gözlemliyoruz, özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde. Türkiye'de bize özgü ekstra yeni bir mutant olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz' dedi.

SİYASİ MALZEME YAPMAYIN

Özellikle bu dönemde bu konuları siyasi arenaya çekmek istemediğini belirten Koca, bunda da son derece direndiğini dile getirdi. Şu an gelinen noktada elinde 15 milyon aşı olan Avrupa ülkesi çok az. Bu aşının gelişini etkilemek için niye uğraşıyoruz? Eğer bununla ilgili varsa bir sorun, bu kadar hassasiyetin olduğu durumu biliyorsunuz, bana sayın muhalefet lideri açıp sorabilirdi. ‘Böyle bir durum var hassas olduğunu biliyoruz, bu konuyla ilgili bir açıklamanız var mı?’ diye bana sorulabilirdi. Yok mu böyle iletişim anlayışı?”

Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'nun 'bedava aşı' iddiasına sert yanıt: Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı?
OYNAT 03:45
Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'nun 'bedava aşı' iddiasına sert yanıt: Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ücretsiz gelen 1 milyon doz aşı için devlete fatura kesildi' iddiasına yanıt verdi. Koca, 'Muhalefet partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması olmuştu biliyorsunuz. Dünyada aşı savaşının yapıldığı dönemi yaşıyoruz. Aşı savaşının olduğu dünyada üretici firma bir ülkeye aşıyı bedava bağışlar mı? Bunun akılla izahı var mı?' dedi.

105 milyon doz Nisan’da elimizde

  • Gazetecilerin Türkiye’de toplamda kaç doz aşı olduğu ve anlaşması imzalanan 130 milyon doz aşının ne zaman geleceği sorulan Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “24 Kasım’da Sinovac ile sözleşme yaptık. Devamında da 50 milyon doz için yapıldığını söylemiştim. 100 milyon doz için sözleşme yapıldı. İlave BioNTech ile ilgili 4,5 milyon doz mart sonu olmak üzere sözleşme yapıldı. 104,5 ama 4,5 milyon 30 milyona kadar opsiyonel onu marttan sonraki dönemde artırmak için Uğur Hoca ile birlikte yakın iletişimdeyiz. Toplamda nisan, en geç mayıs sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz. Bunun dışında Sputnik ile ilgili Türkiye’de toksikolojisi başladı. Üretim dahil olmak üzere bunu gerçekleştirecek firma bütün hazırlıklarını yapıyor.
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