​Aşıyı engellemeye çalışıyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “aşıların Türkiye’ye bedelsiz geldiği” iddiasına yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların temin süreciyle ilgili vatandaşın zihnini bulandırmak isteyenler olduğunu kaydetti. Bakan Koca, başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İddiaya ilişkin konuşan Koca, “Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici bir firma bir ülkeye aşıyı bedava bağışlar mı, bunun akılla izahı var mı?” dedi. Koca şöyle devam etti: Özellikle devletler düzeyinde korunması gereken ve devamında aşı sürecinin gelişini etkileyebilecek, herkesin sorumluluk taşıması gerektiği bir dönemde özellikle ülkeler arası hassas noktaları gündeme getirerek, aşının gelişini etkileme çabası içerisinde olmayalım.
TİCARİ SIR İFŞA EDİLİYOR
- Ülkelerarası ticari sır olarak kalması gereken bilgilerin ifşa edildiğini gördüklerini belirten Koca, bunun ülkeler arasında ilişkileri etkileyebileceğini, özellikle ücret ve benzeri noktalarda bunun ticari sır olarak kalmasının sözleşmeye de konduğunu ve bu nedenle fiyatı özellikle söylemediğini ifade etti. Sinovac aşısının sadece Türkiye’ye satılmadığını vurgulayan Bakan Koca şunları söyledi: Birçok devletlere satılıyor. Bu devletlerin aldığı fiyattan en ucuza alan Türkiye. Biz bu bağlantıları çok erken yaptık. Eğer faz-3 çalışması uygun çıkmamış olsaydı, eğer devamında Türkiye kendi yapması gereken tetkiklerden olumlu sonuç almamış olsaydı, bu aşıyı biz almamış olacaktık.
SİYASİ MALZEME YAPMAYIN
Özellikle bu dönemde bu konuları siyasi arenaya çekmek istemediğini belirten Koca, bunda da son derece direndiğini dile getirdi. Şu an gelinen noktada elinde 15 milyon aşı olan Avrupa ülkesi çok az. Bu aşının gelişini etkilemek için niye uğraşıyoruz? Eğer bununla ilgili varsa bir sorun, bu kadar hassasiyetin olduğu durumu biliyorsunuz, bana sayın muhalefet lideri açıp sorabilirdi. ‘Böyle bir durum var hassas olduğunu biliyoruz, bu konuyla ilgili bir açıklamanız var mı?’ diye bana sorulabilirdi. Yok mu böyle iletişim anlayışı?”
105 milyon doz Nisan’da elimizde
- Gazetecilerin Türkiye’de toplamda kaç doz aşı olduğu ve anlaşması imzalanan 130 milyon doz aşının ne zaman geleceği sorulan Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “24 Kasım’da Sinovac ile sözleşme yaptık. Devamında da 50 milyon doz için yapıldığını söylemiştim. 100 milyon doz için sözleşme yapıldı. İlave BioNTech ile ilgili 4,5 milyon doz mart sonu olmak üzere sözleşme yapıldı. 104,5 ama 4,5 milyon 30 milyona kadar opsiyonel onu marttan sonraki dönemde artırmak için Uğur Hoca ile birlikte yakın iletişimdeyiz. Toplamda nisan, en geç mayıs sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz. Bunun dışında Sputnik ile ilgili Türkiye’de toksikolojisi başladı. Üretim dahil olmak üzere bunu gerçekleştirecek firma bütün hazırlıklarını yapıyor.