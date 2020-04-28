Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Avrasya ülkelerinde Kovid-19la ilgili gelişmeler
DÜNYA

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Rusya, Belarus, Moldova, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Haber Merkezi AA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 919 kişide daha Kovid-19’un belirlenmesiyle vaka sayısının 12 bin 208’e, ölü sayısının ise 4 artarak 79’a çıktığı bildirildi.

Toplam taburcu edilen hasta sayısının 1993’e ulaştığı belirtilen açıklamada, bugüne kadar 161 bin 28 Kovid-19 testi yapıldığı aktarıldı.

Isparta’da 2 köy karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Isparta’da 2 köy karantinaya alındı

Moldova'da ölü sayısı 104'e ulaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 104’e, 157 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 3 bin 638’e yükseldi.

27 Nisan'dan itibaren parkların halka açıldığı ve bazı işletmelerin çalışmaya başladığı ülkede, 975 hastanın iyileştiği açıklanmıştı.

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
KORONAVİRÜS
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi

Azerbaycan'da 39 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahı'ndan yapılan açıklamada, 39 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 1717'ye, 59 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 1221'e çıktığı kaydedildi.

Bugüne kadar 132 bin 640 test yapıldığı aktarılan açıklamada, 474 hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Vaka sayısının azalması üzerine kısıtlamaların yumuşatıldığı Azerbaycan'da, bazı iş yerlerinin faaliyetine izin verildi.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirmişti.

Kazakistan'da vaka sayısı 3 bini geçti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 37 kişide daha Kovid-19 saptanmasıyla vaka sayısı 3 bin 19, 49 kişinin daha taburcu olmasıyla da iyileşenlerin sayısı 774'e ulaştı.

Ülkede salgından 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan’da 15 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 kişide daha Kovid-19'un tespit edildiği ve böylece toplam vaka sayısının 1939'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 2'si çocuk olmak üzere 83 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 992'ye ulaştığı kaydedildi.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 8 kişinin hayatını kaybettiği Özbekistan’da, 939 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

81 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, şimdiye kadar 260 bin kişide salgın testi yapıldı.

Kırgızistan'da OHAL yine uzatıldı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Soronbay Ceenbekov, 25 Mart'tan beri uygulanan olağanüstü halin (OHAL) süresinin 30 Nisan'dan 10 Mayıs'a uzatılmasını öngören kararnameyi imzalayarak Meclis onayına sundu.

Milli Güvenlik Konseyi, vakaların bulunduğu başkent Bişkek, Oş ve Celalabad şehirlerinin yanı sıra Narın bölgesindeki At-Başı ilçesinde OHAL'in devam etmesini kararlaştırdı.

Konsey, hükümete karantinanın sona ereceği tarihe kadar faaliyetine kademeli olarak izin verilecek işletmelerin listesini hazırlama talimatı verdi.

OHAL'in uzatılmasıyla, Sovyet ordusunun Nazi Almanyası'na karşı galip geldiği 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları iptal edilmiş oldu.

Toplam 708 vakanın tespit edildiği ülkede, 416 hasta taburcu edilirken salgında 8 kişi yaşamını yitirdi.

Moskova'da tedbirlerin süresi 11 Mayıs'a kadar uzatıldı

Rusya’nın başkenti Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar şehirde alınan önlemlerin 11 Mayıs’a kadar süreceğini söyledi.

Halka açık etkinliklerin de 11 Mayıs’a kadar yapılmayacağını belirten Sobyanin, "Bayramlar nedeniyle 1-11 Mayıs'ta okullarda uzaktan eğitim görülmeyecek." ifadelerini kullandı.

Sobyanin, çocuklara yönelik etkinliklerin organize edilmesinin de 31 Temmuz’a kadar durdurulduğunu kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, çalışanlara yönelik idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirmişti.

Kovid-19 nedeniyle toplam 867 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da, vaka sayısı 93 bin 558 olarak açıklanmıştı.

Salgının etkisinin en çok hissedildiği Moskova'da, vaka sayısı 3 bin 75 artarak 48 bin 426’ya çıkmıştı.

Abone Ol Google News
Bir milyon eşiğini aştı

Bir milyon eşiğini aştı

ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor.
Almanya bunu nasıl başardı?

Almanya bunu nasıl başardı?

​Tüm verilerde sınıfta kaldı ama yorumculara göre 'çok başarılı'....
British Airwayste işçi kıyımı

British Airways'te işçi kıyımı

Zarar eden şirket çok sayıda işçi çıkaracak.
Saatler belli oldu

Saatler belli oldu

Ramazan ayına özel sokağa çıkma düzenlemesi.
PKK ve FETÖ'den linç kampanyası!

PKK ve FETÖ'den linç kampanyası!

​İsveç'te yaşayan aileyi hedef gösterdiler...
En tehlikeli<br>virüs açlık

En tehlikeli
virüs açlık

Dünyada her gün 8220 çocuk açlıktan ölüyor

Afrin'i kana buladılar

Afrin'i kana buladılar

Bombalı aracı getiren terörist yakalandı.
Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

​2 haftada yaklaşık 30 bin ton asfalt döktü
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
İyileşen hastada <br>rekor yükseliş

İyileşen hastada
rekor yükseliş

​Bakan Koca, son 24 saatin tablosunu açıkladı.
THY 28 Mayıs'a kadar uzattı

THY 28 Mayıs'a kadar uzattı

Tüm iç ve dış hat seferleri ile ilgili yeni karar.
Sözde temsilci <br>bakın kim çıktı

Sözde temsilci
bakın kim çıktı

​Yayına muhabir diye terör örgütü liderinin eşini bağlamışlar.
​Faşist bir kafayla karşı karşıyayız

​Faşist bir kafayla karşı karşıyayız

AK Parti Sözcüsü Çelik'in MYK sonrası açıklamaları.
Eldivenleri çift değil tek saymışlar

Eldivenleri çift değil tek saymışlar

​İngiltere'de bir sağlık skandalı daha.
Bir müddet daha...

Bir müddet daha...

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.
O polis tutuklandı

O polis tutuklandı

​Adana'da uygulamadan kaçan genci vurmuştu...
Bursa'da gönüllü mühendisler acil durum solunum cihazı üretti
Teknoloji

Bursa'da gönüllü mühendisler acil durum solunum cihazı üretti

Bursa'da bir grup gönüllü mühendis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde "acil durum solunum cihazı"nın prototipini üretti.
Yayına muhabir diye terör örgütü liderinin eşini bağlamışlar
Hayat

Yayına muhabir diye terör örgütü liderinin eşini bağlamışlar

CHP yandaşı TELE1’e İsveç’ten bağlanıp Türkiye’yi koronavirüs tespit edilen vatandaşını özel jetle getirdiği için küçük düşürmeye çalışan Seda Şanlıer’in Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi Terör Örgütü’nün liderlerinden Hamza Yalçın’ın eşi olduğu ortaya çıktı. Firarı Hamza Yalçın THKP-C üçüncü yol davasında müebbet hapse mahkûm edilince 23 yıl önce İsveç’e kaçmıştı.
FETÖ ve PKK destekçisi hesaplar İsveç'te yaşayan Gülüşken ailesine iftira kampanyası başlattı
Gündem

FETÖ ve PKK destekçisi hesaplar İsveç'te yaşayan Gülüşken ailesine iftira kampanyası başlattı

İsveç'te, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken ile ailesi PKK ve FETÖ destekçisi sosyal medya hesaplarının hedefi haline getirildi. İlk olarak CHP'ye yakın TELE 1 kanalının 'İsveç muhabiri' olarak yayına bağladığı Seda Şanlıer'in yalan bilgileri ile başlayan linç kampanyası, ailenin kızları Samira ve Leyla'yı hedef gösteren paylaşımlarla devam etti. PKK ve FETÖ destekçisi hesaplar sosyal medyada İsveç Krallığının aileye dava açtığını ve Emrullah Gülüşken kızlarının ifadelerinde "babam kendi isteğiyle hastaneye yatmadı" dediği yalanını yaydılar. Bu yalan üzerine çok sayıda paylaşım yapılırken Yeni Şafak'ın ulaştığı Leyla Gülüşken, "Öyle bir şey yok Nereden geleceklerini şaşırdılar" diyerek İsveç'te kendilerine dava açılmadığını söyledi. Terör destekçisi hesaplar sahte mahkeme evrakı olarak da Emrullah Gülüşken'in geçtiğimiz yıllarda eski eşi ile olan davalarının İsveççe dilindeki evraklarını paylaştı. PKK ve FETÖ’cülerin yalan furyasına CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da dahil oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.