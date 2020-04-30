Avrupa Türkiye'ye minnettar: Zor zamanlarımızda bize yardım ettiniz

AK Parti Brüksel Temsilciliğinin AP milletvekillerine, siyasi partilere ve AB büyükelçilerine gönderdiği koronavirüs salgınıyla ilgili "Dayanışma Mektubuna", AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'dan teşekkür mektubu geldi.

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"Türk insanları dayanışma içinde"

Sanchez, AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz'e hitaben yazdığı mektupta, bu zor zamanlarda Türk insanlarıyla dayanışma içerisinde olduğunu ve gerek yetkililere gerekse Kovid-19'un yayılmasını engellemek için farklı seviyelerde savaşanlara en iyi dileklerini sundu.

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Hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi

Salgın nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşları için başsağlığı dileyen Sanchez, "Bu zor zamanlarda hepimiz aynı taraftayız ve mektubunuzda haklı olarak bahsettiğiniz gibi, uluslararası iş birliği ve dayanışma artık her zamankinden daha önemli. Birlikte harekete geçmeliyiz ve bu konuda kimse kendi başına başarılı olamaz. Bu bağlamda, İspanya dahil olmak üzere AB’nin birçok ülkesine ve dünya çapında diğer bölgelere yardım teslim eden Türkiye'ye minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

FOTOĞRAF 12 Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının etkisi sürerken, Türkiye salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan yardım malzemeleri 28 Nisan’da yapılan ilk sevkiyatın ardından ABD’ye gönderilmek üzere ikinci defa hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’ye yapılacak yardım kapsamında açıkladığı 500 bin adet ameliyat maskesi, 4 bin adet koruyucu giysi, 2 bin litre dezenfektan, bin 500 adet koruyucu gözlük, 500 şeffaf yüz maskesi ve 400 adet N95 maskenin bir kısmı yardım malzemeleri taşıyan ilk uçağa sığmadığı için ikinci bir sevkiyat düzenlendi. Yardım malzemesi taşıyan C-130 tipi askeri kargo uçağına malzeme yüklemesi sabah saatlerinde başladı. Malzemelerin yüklenmesinin ardından uçak Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan TSİ 10.13’de hareket etti. Covid-19 ile mücadeleye destek amacıyla ABD’ye gönderilen yardım uçağında ameliyat maskesi, koruyucu giysi, dezenfektan, koruyucu gözlük, şeffaf yüz maskesi ve N95 maske bulunuyor. Yardım uçağına yüklenen malzemelerin üzerinde ise diğer ülkelere de gönderilen yardım malzemelerinin üzerinde olduğu gibi Hz. Mevlana Celaleddin Rumi’ye ait “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözü ve hemen altına iliştirilmiş olan, “Türkiye’den Amerika Birleşik Devletleri halkına sevgilerle” ifadeleri yer aldı. C-130 tipi askeri kargo uçağına yardım malzemelerinin yüklendiği sırada ABD’nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’la birlikte bir ziyaret gerçekleştirerek faaliyetleri yerinde inceledi. ABD’ye gönderilen yardım malzemelerini taşıyan uçak havalandı ABD'ye yardım malzemesi götürecek olan ikinci askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti. BiP'te paylaş

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