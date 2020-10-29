Avrupa'da koronavirüs paniği: Liderler acil olarak toplandı

Brüksel'de iki hafta önce yapılan toplantıda ortak adımları atmak üzere mutabık kalan liderler, salgınla toplu mücadelenin nasıl hızlandırılacağını görüşecek.

Toplantının odak noktasının hızlı testler, temaslıların takibi ve aşılar olması bekleniyor. Liderlerin hızlı test kitlerinin dağıtımı ve kullanımı, AB içindeki seyahatlerde hızlı test sonuçlarının karşılıklı tanınmasına yönelik çalışmaları ve üyeler arası yardımlaşmayı ele alması planlanıyor.

AB liderleri ayrıca bu yıl sonuna kadar hazır hale gelmesi beklenen aşılarla ilgili ortak yaklaşım konusunda görüş alışverişi yapacak. Bu konuda üye ülkelere dağıtım kriterleri, aşılanacak öncelikli toplum gruplarının belirlenmesi ve lojistik sorunların tartışılması öngörülüyor.

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