Avrupa'da koronavirüste son 24 saat: İngiltere'de 113, İtalya'da 75, Fransa'da 31, Portekiz'de 14, İspanya'da ise 2 kişi öldü

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 113 kişi daha hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 38 bin 489’a çıktı. Vaka sayısı ise 1936 artarak 274 bin 762 oldu.

Son bir günde 115 bin 725 test yapılırken toplam test sayısı mükerrerler dahil 4 milyon 285 bin 738'e yükseldi.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında ise 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran’da ise tüm perakende mağazaların açılmasına karar verilmişti.

İspanya'da ölenlerin sayısı 27 bin 127'ye çıktı

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ölenlerin sayısının düne göre 2 artarak 27 bin 127 olduğunu bildirdi.

Kovid-19 ile ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren Bakanlık, son bir haftada 39 kişinin salgından hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Açıklamada, PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 96 olduğu, toplam vaka sayısının 239 bin 429'a yükseldiği bilgisi verildi.

Kovid-19'un en fazla görüldüğü Madrid ve Katalonya'da yoğunlaşan yeni vaka sayısının olağanüstü halin (OHAL) başladığı 14 Mart'tan bu yana en düşük günlük artış olması dikkati çekti.

OYNAT 00:00 Koronavirus konulu TikTok videsu tepki çekti: Gana'daki danslı cenazeyi taklit ettiler İngiltere'de bir grup sağlık çalışanının çektiği koronavirüs konulu TikTok videosu büyük tepki topladı. Videoda ambulans çalışanlarının, internette viral haline gelen Afrika'daki danslı cenaze töreni videosunu canlandırdıkları görülüyor.



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Kademeli normalleşme süreci

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, 7 Haziran'da süresi dolacak OHAL'in 21 Haziran'a kadar uzatılması için gelecek hafta Meclis'e yeni bir tezkere sunacaklarını açıkladı. Sanchez, OHAL'in son kez uzatılacağını, daha sonrasında Kovid-19'la mücadelede özerk yönetim hükümetlerinin kendi bölgeleriyle ilgili kararları kendilerinin alabileceklerini söyledi. İspanya Başbakanı ayrıca, 4 aşama olarak belirlenen ve 4 Mayıs'tan bu yana uygulanmaya başlanan kademeli normalleşmede 8 Haziran'dan itibaren ülkenin tamamının 3'üncü aşamada olacağını, bazı yerlerde son aşamaya da geçileceğini kaydetti. Sanchez, 21 Haziran'dan itibaren ülke genelinde şehirlerarası ulaşımın serbest olacağını ifade etti. "Sorumsuzca davranışlardan ve kurallara uyulmamasından" dolayı bazı yerlerde salgında ikinci dalganın görüldüğünü vurgulayan Pedro Sanchez, şöyle konuştu: "İkinci dalga olacak ama ulusal sağlık sistemimizi riske atmamak için bunu olabilecek en az yoğunlukta yaşamak için elimizden geleni yapmalıyız. Tedbiri elden bırakmamak, sosyal mesafe, maske kullanımı ve belirli saat aralıklarında sokağa çıkma gibi kamu sağlığı kriterlerini uygulamak çok önemli." REKLAM

OYNAT 09:37 İspanya'da yaşayan iki Türk konuştu: Kira ve faturalarımızı devletin ödediği iddiası yalan İspanya'nın Barselona şehrinde yaşayan Burak Karakaya ve Madrid şehrinde yaşayan Ali Temir Erol, yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e koronavirüs günlerini anlattı. İspanya'da fatura ve kiraların devlet tarafından ödendiği iddialarını yalanlayan iki Türk, sosyal medyada bu yönde bilgi kirliliği olduğunu belirtti. İspanya'nın dünyada 3. en gelişmiş sağlık sistemine sahip olduğunu belirten gurbetçi Karakaya, 'Birden oluşan yük nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl gasp edilmiş ve yüzüm kanlı halde hastaneye gittiğimde 2 saat sıra beklemişti. Şimdi gitsem içeri girebileceğimi düşünmüyorum' diye konuştu.



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Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 1410'a çıktığını açıkladı.

Açıklamada, virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin yüzde 87'sinin 70 yaş üstü olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Ülkede son 24 saatte 295 yeni vaka tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şimdiye kadar Kovid-19 bulaşanların sayısının 32 bin 500'e çıktığı bildirildi.

Bu arada, Sağlık Genel Müdürlüğü yetkilileri, Portekiz'de ilk defa 30 yaşın altında bir kişinin Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybettiğini duyurdu.