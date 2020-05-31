Avrupa'da koronavirüste son 24 saat: İngiltere'de 113, İtalya'da 75, Fransa'da 31, Portekiz'de 14, İspanya'da ise 2 kişi öldü

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 113 kişi daha hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 38 bin 489’a çıktı. Vaka sayısı ise 1936 artarak 274 bin 762 oldu.
Son bir günde 115 bin 725 test yapılırken toplam test sayısı mükerrerler dahil 4 milyon 285 bin 738'e yükseldi.
İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.
İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.
İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmalarına izin verilmişti.
Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında ise 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran’da ise tüm perakende mağazaların açılmasına karar verilmişti.
İspanya'da ölenlerin sayısı 27 bin 127'ye çıktı
İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ölenlerin sayısının düne göre 2 artarak 27 bin 127 olduğunu bildirdi.
Kovid-19 ile ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren Bakanlık, son bir haftada 39 kişinin salgından hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada, PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 96 olduğu, toplam vaka sayısının 239 bin 429'a yükseldiği bilgisi verildi.
Kovid-19'un en fazla görüldüğü Madrid ve Katalonya'da yoğunlaşan yeni vaka sayısının olağanüstü halin (OHAL) başladığı 14 Mart'tan bu yana en düşük günlük artış olması dikkati çekti.
Kademeli normalleşme süreci
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, 7 Haziran'da süresi dolacak OHAL'in 21 Haziran'a kadar uzatılması için gelecek hafta Meclis'e yeni bir tezkere sunacaklarını açıkladı.
Sanchez, OHAL'in son kez uzatılacağını, daha sonrasında Kovid-19'la mücadelede özerk yönetim hükümetlerinin kendi bölgeleriyle ilgili kararları kendilerinin alabileceklerini söyledi.
İspanya Başbakanı ayrıca, 4 aşama olarak belirlenen ve 4 Mayıs'tan bu yana uygulanmaya başlanan kademeli normalleşmede 8 Haziran'dan itibaren ülkenin tamamının 3'üncü aşamada olacağını, bazı yerlerde son aşamaya da geçileceğini kaydetti.
Sanchez, 21 Haziran'dan itibaren ülke genelinde şehirlerarası ulaşımın serbest olacağını ifade etti.
"Sorumsuzca davranışlardan ve kurallara uyulmamasından" dolayı bazı yerlerde salgında ikinci dalganın görüldüğünü vurgulayan Pedro Sanchez, şöyle konuştu:
"İkinci dalga olacak ama ulusal sağlık sistemimizi riske atmamak için bunu olabilecek en az yoğunlukta yaşamak için elimizden geleni yapmalıyız. Tedbiri elden bırakmamak, sosyal mesafe, maske kullanımı ve belirli saat aralıklarında sokağa çıkma gibi kamu sağlığı kriterlerini uygulamak çok önemli."
Portekiz'deki durum
Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 1410'a çıktığını açıkladı.
Açıklamada, virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin yüzde 87'sinin 70 yaş üstü olduğu bilgisi de paylaşıldı.
Ülkede son 24 saatte 295 yeni vaka tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şimdiye kadar Kovid-19 bulaşanların sayısının 32 bin 500'e çıktığı bildirildi.
Bu arada, Sağlık Genel Müdürlüğü yetkilileri, Portekiz'de ilk defa 30 yaşın altında bir kişinin Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybettiğini duyurdu.
Fransa'da son 24 saatte 31 kişi öldü
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 1319'u yoğun bakımda olmak üzere 14 bin 322 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Yoğun bakımda bulunanların sayısı 53 gündür düşüyor.
İyileşen kişi sayısı 87 artarak 68 bin 355'e yükseldi.
Salgın yüzünden son 24 saatte hastanelerde 31 kişi yaşamını yitirdi. Böylece toplam can kaybı 28 bin 802’ye çıktı.
Açıklamada, vaka sayısına ilişkin güncel rakamlar paylaşılmadı.
Yaşlı bakımevlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 Haziran'da güncelleneceği belirtilmişti.
İtalya'da ölenlerin sayısı 33 bin 415'e yükseldi
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 33 bin 415'e yükseldi.
Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1616'lık düşüşle 42 bin 75'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 233 bin 19'a ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 355 oldu.
İyileşenlerin sayısı bugün 1874'lük artışla 157 bin 507'ye çıktı.
Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 33 bin 415'e yükseldi.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da düne göre 15 azalarak 435 oldu.
Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 878 bin 739 test yapıldı.