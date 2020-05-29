Koronavirüs Avrupada koronavirüsün son 24 saati Fransa 597, İngilterede 324, İtalyada 87, İspanyada 2 kişi öldü
DÜNYA

Avrupa'da koronavirüsün son 24 saati: Fransa 597, İngiltere'de 324, İtalya'da 87, İspanya'da 2 kişi öldü

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği Avrupa'da İngiltere ve İtalya'da son bilanço açıklandı. Can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunan İngiltere'de son 24 saatte 324 kişi, Fransa'da 597, İtalya'da 87, İspanya'da ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ölenlerin sayısını düne göre 2 artışla 27 bin 121 olarak açıkladı.

Bakanlık, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Kovid-19 ile ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren Bakanlık, son bir haftada 39 kişinin salgından öldüğünü duyurdu.

Açıklamada ayrıca, PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 187 olduğu belirtilse de, düne nazaran toplam vaka sayısının 658 artarak 238 bin 564 olarak verilmesi dikkati çekti.

Kovid-19'un bulaştığı toplam sağlık personeli sayısının da 51 bin 482 olduğu açıklandı.

Özerk yönetimlerin verilerine göre ölü ve vaka sayıları daha fazla

Bu arada Sağlık Bakanlığı ile ülkedeki 17 özerk yönetim hükümetinin açıkladıkları Kovid-19 verileri arasındaki farklılık devam etti.

Salgının en fazla görüldüğü Madrid özerk bölgesindeki yerel yönetim, Kovid-19'dan son 24 saatteki 7 artışla şimdiye kadar 9 bin 49 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının da düne nazaran 57 artışla 68 bin 894'e yükseldiğini bildirdi.

Ayrıca Nüfus Müdürlüğü kayıtlarına göre, İspanya'da 13 Mart'tan 22 Mayıs'a kadar olan sürede, geçmiş istatistiklere göre değerlendirme yapıldığında, ölüm sayısında 43 bin 34 artış olduğu bilgisi paylaşıldı.

Muhalefet partilerinden gelen "hükümet rakamları gizliyor" suçlamalarına cevap veren Sağlık Bakanı Salvador İlla, "Bazı şeyler daha iyi yapılabilir ama belirsizlik ve öngörülmeyen hiçbir şey yok." dedi.

Kademeli normalleşme süreci

OHAL'in 7 Haziran'a kadar devam edeceği İspanya'da, 6 yaş üstü herkese en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske kullanma zorunluluğu getirilmişti.

Hükümet, 4 Mayıs'ta başlanan kademeli normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran'dan itibaren ülke nüfusunun yüzde 70'inin (32 milyon) üçüncü aşamada, Madrid, Barselona ve Lleida kentleriyle Castillay y Leon bölgesinin yarısının dahil olduğu yüzde 30'unun da (15 milyon) ikinci aşamada olacağını açıkladı.

Kovid-19'un en az görüldüğü Kanarya ve Balear bölgelerindeki 4 adada ise son aşamaya geçilecek.

Dört aşamalı belirlenen kademeli normalleşme sürecinin haziran ayı sonunda tüm ülkede tamamlanması öngörülüyor.

İngiltere'de toplam bilanço 38 bin 161'e yükseldi

İngiltere’de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 324 artarak 38 bin 161’e çıktı.

Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre 2 bin 95 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 271 bin 22’ye yükseldi.

Son bir günde 131 bin 458 testin yapıldığı ülkede, toplam test sayısı da 4 milyon 43 bin 686 olarak açıklandı.

İtalya'da durum stabil

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 artarak 33 bin 229'a yükseldi.

Ülkede 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1811'lik düşüşle 46 bin 175'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 232 bin 248'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 516 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 240'lık artışla 152 bin 844'e çıktı. Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 87 daha artarak 33 bin 229'a yükseldi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 489 olan sayı, bugün 475'e geriledi. Ülke genelinde bugüne kadar, 3 milyon 755 bin 279 test yapıldı.

Fransa'da bir günde 597 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 714'e çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 597 artışla 224 bin 70'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1361'i yoğun bakımda olmak üzere 14 bin 695 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 51 gündür düşüyor. İyileşen kişi sayısı 656 artarak 67 bin 803'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 52 kişi yaşamını yitirirdi. Ölü sayısı hastanelerde 18 bin 387'ye, yaşlı bakımevlerinde 10 bin 327'ye yükseldi. Böylece toplam can kaybı 28 bin 714'e çıktı.

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