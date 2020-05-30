Avrupa'da son 24 saat: İngiltere'de 215, İtalya'da 111, Fransa'da 57 kişi öldü

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 340'a yükseldi
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 215 artarak 38 bin 376'ya yükseldi.
Kültür Bakanı Oliver Dowden'ın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hastanelerde, huzurevlerinde ve kendi evlerinde ölenlerin sayısı 215'lik artışla 38 bin 376 oldu.
Vaka sayısı da 2 bin 445 artarak 272 bin 826'ya çıkarken son 24 saatte yapılan 127 bin 722 testle toplam test sayısı 4 milyon 171 bin 408'e yükseldi.
İngiltere, Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı bakımından dünyada ABD'den sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor.
Profesyonel spor karşılaşmalarına izin verildi
Spor müsabakalarının da yarından itibaren seyircisiz olarak yeniden başlayacağını, bu konuda bir kılavuz hazırladıklarını ifade eden Dowden, "Bekleme bitti. Canlı İngiliz sporu, kısa bir süre sonra güvenli ve dikkatli bir ortamda yeniden devam edecek." dedi.
Her spor branşının müsabakalara ne zaman başlayacağına kendisinin karar vereceğini söyleyen Dowden, 17 Haziran'da başlaması beklenen Premier Lig maçlarının üçte birinin ücretsiz yayın yapan BBC 1'den canlı yayımlanacağını, bu maçlar arasında Liverpool-Everton karşılaşmasının da olacağını bildirdi.
Kılavuz yayımlandı
Yayımlanan kılavuza göre, sporcular, destek personeli, yetkililer ve medya mensupları dahil maçlarda görev alacak herkes, ayrı ayrı ve mümkün olduğunca kendi özel araçlarıyla seyahat edecek.
Alana girişler öncesi koronavirüs semptomlarına bakılacak, enfekte olduğu bilinen veya Kovid-19 taşıdığından şüphelenilenlere izin verilmeyecek, bu kişiler tecrit edilecek.
Mümkün olduğunca sosyal mesafeye dikkat edilecek, hakeme itirazlarda, sporcular arası anlaşmazlıklarda veya sevinç gösterilerinde bu kurala uyulacak.
Soyunma odası kullanımı en aza indirilecek ancak duşlar kullanılabilecek.
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerine 13 Mart'ta ara verilmişti.
İtalya'da ölenlerin sayısı 33 bin 340'a yükseldi
İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 111 artarak 33 bin 340'a yükseldi.
Ülkede 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
İtalya'da aktif koronavirüs vaka sayısı 2 bin 484'lük düşüşle 43 bin 691'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 232 bin 664'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı 416 oldu.
İyileşenlerin sayısı ise bugün 2 bin 789'luk artışla 155 bin 633'e çıktı.
Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 111 artarak 33 bin 340'a yükseldi.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş devam ederken, dün 475 olan sayı bugün 450'ye geriledi.
Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 824 bin 621 test yapıldı.
Fransa'da ölenlerin sayısı 28 bin 771'e yükseldi
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 771'e çıktı.
Fransa Halk Sağlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1828 artışla 225 bin 898'e ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 1325'i yoğun bakımda olmak üzere 14 bin 380 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 52 gündür düşüyor.
İyileşen kişi sayısı 486 artarak 68 bin 268'e yükseldi.
Salgın yüzünden son 24 saatte hastanelerde 57 kişi yaşamını yitirirdi. Böylece toplam can kaybı 28 bin 771'e çıktı.
Açıklamada, yaşlı bakımevlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 Haziran'da güncelleneceği belirtildi.