Avrupa'da son 24 saat: İngiltere'de 215, İtalya'da 111, Fransa'da 57 kişi öldü

Profesyonel spor karşılaşmalarına izin verildi

Spor müsabakalarının da yarından itibaren seyircisiz olarak yeniden başlayacağını, bu konuda bir kılavuz hazırladıklarını ifade eden Dowden, "Bekleme bitti. Canlı İngiliz sporu, kısa bir süre sonra güvenli ve dikkatli bir ortamda yeniden devam edecek." dedi.

Her spor branşının müsabakalara ne zaman başlayacağına kendisinin karar vereceğini söyleyen Dowden, 17 Haziran'da başlaması beklenen Premier Lig maçlarının üçte birinin ücretsiz yayın yapan BBC 1'den canlı yayımlanacağını, bu maçlar arasında Liverpool-Everton karşılaşmasının da olacağını bildirdi.