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Koronavirüs Aydında yeni korona tedbirleri Düğünlerde sadece gelin ve damat oynayacak
TÜRKİYE

Aydın'da yeni korona tedbirleri: Düğünlerde sadece gelin ve damat oynayacak

Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürmesine rağmen vatandaşların kurallara uymaması nedeniyle vaka sayıları her geçen gün artıyor. Bu durumun önüne geçmek için yetkililer yeni tedbirler almaya başladı. Son olarak Aydın'da alınan kararla düğünlerde gelin ve damadın dışında kimsenin oynamasına izin verilmeyecek.

Haber Merkezi AA
Aydın'daki düğünlerde sadece gelin ve damadın oynamasına izin verilecek.
Aydın'daki düğünlerde sadece gelin ve damadın oynamasına izin verilecek.

Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirdi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "Düğün, nişan, nikah, kına, sünnet düğünü gibi organizasyonlarda, köy, sokak ve düğün salonlarında yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde geleneksel (keşkekli) düğün saatinin 12.00-14.00, diğerlerinin 20.30-22.30 saatleri arasında yapılmasına karar verildi" denildi.

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Davetlilerin tek tek isimleri alınacak

Ayrıca gelin ve damat dışında davetlilerin oynamasının yasaklanmasına karar verilen açıklamada, "Düğünlere katılan kişilerin ad, soyad ve iletişim bilgilerinin kaydedilmesine ve saklanmasına, düğün ve nişan süresince denetim ekiplerinden bir görevlinin (polis veya jandarma) düğün sonuna kadar düğünde gözlemci olarak bulunmasının sağlanmasına, düğün, nişan, nikah, kına, sünnet düğünü vb. dışındaki her türlü toplu organizasyonlar için kaymakamlıklardan izin alınmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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  • Öte yandan, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, toplu ulaşımın yoğun olduğu 08.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmamaları kararı alındı.

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