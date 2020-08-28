Aydın'da yeni korona tedbirleri: Düğünlerde sadece gelin ve damat oynayacak

Aydın'daki düğünlerde sadece gelin ve damadın oynamasına izin verilecek.

Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirdi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "Düğün, nişan, nikah, kına, sünnet düğünü gibi organizasyonlarda, köy, sokak ve düğün salonlarında yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde geleneksel (keşkekli) düğün saatinin 12.00-14.00, diğerlerinin 20.30-22.30 saatleri arasında yapılmasına karar verildi" denildi.

GÜNDEM Bartın'da sünnet düğünü, söz ve kına gecesi yasaklandı

GÜNDEM Bursa'da 'Oynamayan korona olsun' anonsu yapan piyaniste ve düğün sahibine para cezası

Davetlilerin tek tek isimleri alınacak

Ayrıca gelin ve damat dışında davetlilerin oynamasının yasaklanmasına karar verilen açıklamada, "Düğünlere katılan kişilerin ad, soyad ve iletişim bilgilerinin kaydedilmesine ve saklanmasına, düğün ve nişan süresince denetim ekiplerinden bir görevlinin (polis veya jandarma) düğün sonuna kadar düğünde gözlemci olarak bulunmasının sağlanmasına, düğün, nişan, nikah, kına, sünnet düğünü vb. dışındaki her türlü toplu organizasyonlar için kaymakamlıklardan izin alınmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

KORONAVİRÜS Bakanlıktan yeni genelge: Düğün ve nişanlara denetim

OYNAT 00:55 Ne maske ne sosyal mesafe: Kahramanmaraş'taki düğünde korona halayı kamerada Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düğün merasimi yapanlar, yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Öte yandan, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, toplu ulaşımın yoğun olduğu 08.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmamaları kararı alındı.