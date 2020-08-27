Aylar sonra harekete geçtiler: Fransa sonunda zorunlu hale getirdi

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AK Partili Çelik'ten Tarrant açıklaması: Karar sevindiricidir

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde terörist Brenton Tarrant, geçen yıl iki camiye silahlı saldırı düzenlemiş, 51 kişi şehit olurken, 49 kişiyi de yaralanmıştı. Tüm dünyada geniş yankı bulan katliamın ardından karar verildi ve terörist Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Kararın sevindirici olduğunu belirten Çelik, "Yeni Zelanda'da en ağır ceza, herhangi bir aftan yararlanmaya imkan bulunmayacak şekilde ömür boyu hapis cezasıdır. Katilin Yeni Zelanda hukuku içinde en ağır cezaya çarptırılması, İslam düşmanlığı ve nefret suçları ile mücadele için güçlü bir mesajdır" ifadelerini kullandı.