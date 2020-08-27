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Koronavirüs Aylar sonra harekete geçtiler Fransa sonunda zorunlu hale getirdi
DÜNYA

Aylar sonra harekete geçtiler: Fransa sonunda zorunlu hale getirdi

Fransa'nın başkenti Paris'te koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması üzerine kentin tamamında maske kullanımı zorunlu hale gelecek.

Haber Merkezi AA
Foto: Reuters
Foto: Reuters

Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede salgının hızla yayılmasına karşı sokağa çıkma kısıtlaması getirmemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

  • Ülkede 19 bölgenin salgın açısından "kırmızı bölge" listesine eklendiğini ifade eden Castex, Paris Valiliğinin kararıyla kentin tamamında maske kullanımının zorunlu olacağını bildirdi.

Castex ayrıca, tüm okullarda öğretmenlerin ve 11 yaşından büyük öğrencilerin maske takmasının zorunlu hale geldiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Olivier Veran da bir haftada yaklaşık 800 bin test gerçekleştirdiklerini, hedefin bu sayıyı 1 milyona çıkarmak olduğunu aktardı.

Fransa'da dün günlük vaka sayısı 5 bin 429'a ulaşmıştı. Bu nisandan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olmuştu.

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