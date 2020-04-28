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Koronavirüs Bağcılarda ev partisi yapanların cezası belli oldu 10 kişiye 2 ay ev hapsi
TÜRKİYE

Bağcılar'da ev partisi yapanların cezası belli oldu: 10 kişiye 2 ay ev hapsi

Bağcılar'da bir dairede parti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan hakim karşısına çıkan 10 kişiye 2 ay ev hapsi cezası verildi.

Haber Merkezi DHA
Bağcılar'da ev partisine polis baskın yapmıştı.
Bağcılar'da ev partisine polis baskın yapmıştı.

Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi'ndeki bir site içerisindeki dairede meydana gelen olayda, dairede koronavirüs önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen parti yapıldığı ve çevreyi rahatsız ettikleri ihbarı üzerine emniyet ekipleri hareket geçti. Polis, Yusuf G. (36), Ender A. (31), Önder A. (31), Hüsna E. (26), Merve B. (25), Mustafa Ş. (28), Berkay D. (25), Fatih A. (37), Halil İbrahim B. (33) ve Çağatay Ç. (25)'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler savcılığa ifade verdi.
Şarkıcı Yusuf G. ve Adnan O.'nun programına katılan Ender ile Önder A. kardeşlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi, ifadelerinde özetle amaçlarının iftar ve sahur yapmak olduğunu, bu kadar kalabalık olmayı beklemediklerini ve suç kasıtlarının olmadığını iddia etti.

2 ay ev hapsi cezası verildi


İfadelerinin ardından “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaö suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sevk edilen 10 şüpheli, hâkim karşısına çıktı. Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce 10 şüpheliye ayrı ayrı 2'şer ay konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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