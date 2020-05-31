Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: 3 ay daha ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de görülen Kovid-19 salgınının zamanında alınan önlemlerle büyük ölçüde kontrolde tutulduğuna dikkat çekerek, 83 milyon vatandaşın dirayetli duruşu ile verilen milli mücadelenin başarı ile sonuçlanması için çalışmaların tüm hızı ile devam ettiğini söyledi. Karaismailoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan normalleşme planı çerçevesinde 01 Haziran’dan itibaren birçok alanda kısıtlamalar kalkacak ve kamuda da normal mesai düzenine geçilecek” dedi. Bakan Karaismailoğlu, tüm bu gelişmelerle birlikte şehir içi toplu ulaşımda yolcu talebinin artacağını belirterek, “28 Mart’tan itibaren yüksek hızlı, konvansiyonel trenlerin seferleri durdurulurken, İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray’ın seferleri azalan yolcu talebine bağlı olarak düşürülmüştü. 28 Mayıs’ta seferlerine yeniden başlayan yüksek hızlı trenlerden sonra Marmaray’da da normalleşme programı uygulanacak” diye konuştu.

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Tüm Marmaray trenlerinde yolcuların oturacağı ve ayakta bekleyeceği yerlerin sosyal mesafe uyarı ve yönlendirme etiketleri ile düzenlendiği ve her sefer sonrasında trenlerin dezenfekte edildiği bilgisini veren Karaismailoğlu,

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