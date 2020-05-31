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Koronavirüs Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi 3 ay daha ücretsiz
TÜRKİYE

Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: 3 ay daha ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray’da normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren seferlerin 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacağını bildirerek, Halkalı - Gebze hattında toplam 285 seferle Zeytinburnu-Maltepe-Zeytinburnu arasında 8’er dakika aralıklarla, diğer istasyonlar arasında ise 15 dakika aralıklarla trenlerin işletilmeye başlayacağını açıkladı. Karaismailoğlu, Başkentray’da da aynı şekilde normalleşme programının başlatılacağını söyleyerek, “Bu kapsamda Başkentray da günde 113 seferle ve 15 dakika aralıklarla hizmet vermeye başlayacak. Sağlık çalışanları Marmaray ve Başkentray’dan 01 Haziran itibariyle üç ay daha ücretsiz yararlanacak” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de görülen Kovid-19 salgınının zamanında alınan önlemlerle büyük ölçüde kontrolde tutulduğuna dikkat çekerek, 83 milyon vatandaşın dirayetli duruşu ile verilen milli mücadelenin başarı ile sonuçlanması için çalışmaların tüm hızı ile devam ettiğini söyledi. Karaismailoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan normalleşme planı çerçevesinde 01 Haziran’dan itibaren birçok alanda kısıtlamalar kalkacak ve kamuda da normal mesai düzenine geçilecek” dedi. Bakan Karaismailoğlu, tüm bu gelişmelerle birlikte şehir içi toplu ulaşımda yolcu talebinin artacağını belirterek, “28 Mart’tan itibaren yüksek hızlı, konvansiyonel trenlerin seferleri durdurulurken, İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray’ın seferleri azalan yolcu talebine bağlı olarak düşürülmüştü. 28 Mayıs’ta seferlerine yeniden başlayan yüksek hızlı trenlerden sonra Marmaray’da da normalleşme programı uygulanacak” diye konuştu.

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Marmaray 06.00-22.00 arası hizmet verecek

Tüm Marmaray trenlerinde yolcuların oturacağı ve ayakta bekleyeceği yerlerin sosyal mesafe uyarı ve yönlendirme etiketleri ile düzenlendiği ve her sefer sonrasında trenlerin dezenfekte edildiği bilgisini veren Karaismailoğlu,

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  • “Marmaray seferleri yolcu yoğunluğu göz önünde bulundurularak iç ve dış döngü olarak planlandı. 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren 06.00-22.00 saatleri arasında 76 kilometrelik Halkalı- Gebze hattında toplam 285 sefer yapılacak, Zeytinburnu-Maltepe-Zeytinburnu arasında 8’er dakika aralıklarla, diğer istasyonlar arasında ise 15 dakika aralıklarla tren işletilecektir” dedi.

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