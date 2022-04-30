Bakan Koca: Aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Covid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası, aktif vaka sayısının matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edilmiştir. Problem çözülmüştür." dedi.

"TAKINTILILARA ŞİFA DİLİYORUZ"

Toplam aktif vaka sayısının 17 bin 259 olduğunu belirten Bakan Koca, "İyileşen sayıları, yeni vakaların üzerinde. Aktif vaka sayısı düşüyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. Durumu daha 'ağır' ve Covid-19'la savaşta bizi başarısız gösterecek bilgi kırıntılarına bile maalesef hastalık derecesinde takıntılı olanlara da şifa diliyoruz" ifadelerini kaydetti.

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İyileşen sayıları, yeni vakaların üzerinde. Aktif vaka sayısı düşüyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. Durumu daha "ağır" ve Covid-19’la savaşta bizi başarısız gösterecek bilgi kırıntılarına bile maalesef hastalık derecesinde takıntılı olanlara da şifa diliyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 30, 2022