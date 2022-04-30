Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Bakan Koca Aktif vaka sayısı 17 bin 259dur
TÜRKİYE

Bakan Koca: Aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası nedeniyle aktif vaka sayısının eksiye düştüğünü ve bu problemin giderildiğini açıkladı. Bakan Koca, "Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakan Koca: Aktif vaka sayısı 17 bin 259dur
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Covid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası, aktif vaka sayısının matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edilmiştir. Problem çözülmüştür." dedi.

"TAKINTILILARA ŞİFA DİLİYORUZ"

Toplam aktif vaka sayısının 17 bin 259 olduğunu belirten Bakan Koca, "İyileşen sayıları, yeni vakaların üzerinde. Aktif vaka sayısı düşüyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. Durumu daha 'ağır' ve Covid-19'la savaşta bizi başarısız gösterecek bilgi kırıntılarına bile maalesef hastalık derecesinde takıntılı olanlara da şifa diliyoruz" ifadelerini kaydetti.

Vefat sayısı iki yılın ardından ilk kez 10'un altına düştü
KORONAVİRÜS
Vefat sayısı iki yılın ardından ilk kez 10'un altına düştü

Kalesinde devleşti

Kalesinde devleşti

​Şampiyonluk maçında Uğurcan Çakır penaltı kurtardı.
Maçın bittiğini sanıp sahaya girdiler

Maçın bittiğini
sanıp sahaya girdiler

Şampiyonluk maçında şaşkına çeviren anlar.
Trabzonspor efsanesi geri döndü

​Trabzonspor'un golü sonrasında unutulmaz bir sevinç yaşandı.

​Trabzonsporluların koreografisi sosyal medyada gündem oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki.
1453 detayı

1453 detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oda soruldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.