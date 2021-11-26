Bakan Koca duyurdu: Beş ülkeden Türkiye'ye seyahate izin verilmeyecek

Sağlık Bakın Fahrettin Koca, Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle bazı ülkelerden Türkiye'ye bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."

TEDBİR: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir. REKLAM November 26, 2021

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NU VARYANTI NEDİR?

Güney Afrika’da hızla yayıldığına dair açıklamaların olduğu varyant ile ilgili açıklama yapan KwaZulu-Natal Araştırma ve İnovasyon Platformu’ndan bilim insanı Tulio de Oliveira, “Bu varyant bizi şaşırttı. Evrimde büyük bir sıçrama gibi. Beklediğimizden çok daha fazla mutasyon var. Özellikle üçüncü dalgadan sonra bu kadar olması bizi şaşırttı” dedi.

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Oliveira, “Çok farklı ve olağandışı mutasyonların bir arada olduğu bir varyant. 30’dan fazla mutasyon bulunuyor. Sadece virüsün insan hücrelerine bulaşmasını sağlayan dikenlerinde 10 mutasyon var. Beta’da bu 3’tü Delta varyantında ise sadece 2” diye konuştu.

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ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Times’a konuşan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Richard Lessells, “Bu varyantta Lambda ve Beta varyantlarına benzeyen bir yön var. Bu varyantın da bağışıklığa zarar verdiği tahmin ediliyor. Fakat bu varyant daha hızlı yayılmasının yanı sıra bağışıklık sistemini de alt edebilir” ifadesini kullandı.

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Öte yandan İngiliz The Times gazetesine konuşan Imperial College’dan bazı bilim insanları bu varyantın en tehlikeli yönünü açıkladı. Yetkili, “Virüsün vücuda girerek hücrelere bulaşmasını sağlayan başak proteinine (spike protein) karşı aşılar koruma sağlıyor. Fakat bu varyantın başak proteininde 32 mutasyon bulunuyor. Bu da bağışıklık sistemimize farklı geliyor ve vücuda saldırırken daha farklı davranmaya sebebiyet veriyor” yorumunu yaptı.