Koronavirüs Bakan Koca müjdeyi verdi Haritada kırmızı il kalmadı
TÜRKİYE

Bakan Koca müjdeyi verdi: Haritada kırmızı il kalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklama ile risk haritasında kırmızı il kalmadığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca müjdeyi verdi: Haritada kırmızı il kalmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda koronavirüs risk haritasında kırmızı ilin kalmadığını açıkladı.

'Sevgiler Şanlıurfa'

Günlerdir tek kırmızı il olan Şanlıurfa'ya uyarı üstüne uyarı yapan Bakan Koca, bu kez güzel haberi vererek "İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!" dedi.

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En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın bugün paylaştığı tabloya göre yüzde 54,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Gümüşhane, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Iğdır takip etti.

Vaka tablosunu akşam saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı." demişti.

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