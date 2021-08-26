Bakan Koca müjdeyi verdi: Haritada kırmızı il kalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda koronavirüs risk haritasında kırmızı ilin kalmadığını açıkladı.

'Sevgiler Şanlıurfa'

Günlerdir tek kırmızı il olan Şanlıurfa'ya uyarı üstüne uyarı yapan Bakan Koca, bu kez güzel haberi vererek "İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!" dedi.

SON DAKİKA MESAJI: Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 26, 2021

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En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın bugün paylaştığı tabloya göre yüzde 54,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Gümüşhane, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Iğdır takip etti.

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Vaka tablosunu akşam saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı." demişti.