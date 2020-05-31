Bakan Koca'dan Dilek hemşire paylaşımı: 'Durumu ciddi, ama kalbi hayatla bağını koruyor

34 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan ve bebeği sezaryenle alınmak zorunda kalan 30 yaşındaki 30 yaşındaki Dilek Akçabelen İstanbul'da Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapıyordu. Mart ayında virüs salgını başladığında heyet raporuyla erken doğum iznine ayrıldı.

FOTOĞRAF 18 Yoğun bakım ve ameliyathane hemşiresi olarak görev yapan Dilek Akçabelen, 10 yıl boyunca gece gündüz demeden yüzlerce hastaya şefkat eli oldu. İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Dilek hemşire, üç yıl önce 28 Nisan’da mobilya tasarımcısı Tansu Akçabelen’le nikah masasına oturdu. Dalış, yamaç paraşütü, doğa aşığı olan, hastanede sempatisiyle herkes tarafından sevilen genç kadın hamile olduğunu öğrendi. Kovid salgını başladığında 34 haftalık hamileydi ve doğum iznine ayrılmıştı. Dilek hemşire, birkaç hafta sonra bebeğini kucağına alma hayaliyle ona giysiler seçti, odasını hazırlamaya başladı. Ancak bu mutluluğa Koronavirüs gölgesi düştü. 30 yaşındaki Dilek Akçabelen, yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikayeti ile 11 Nisan gecesi hastaneye kaldırıldı. Nefes darlığı da eşlik edince yatırıldı ve bebeğin kalp atışları zayıflayınca üç gün sonra sezaryene alındı. 2.5 kilo ağırlığında dünyaya getirdiği oğlunu sadece uzaktan, o da birkaç saniyeliğine görebildi. Eşi, kardeşi, anne babasıyla görüntülü konuşma yaptı, bebeğini videoda da gördü. Her şey yolunda görünüyordu, “5 gün sonra çıkacağım hastaneden diyecek kadar iyimserdi. Ancak sezaryenden sonra hem lohusalık hem de izole odada tek başına yatmanın yarattığı travma ile ağlama krizleri başladı. Durumu hızla kötüleşti ve doğumunun ertesi günü uyutularak yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakımda, entübe şekilde tedavisi süren ancak sağlık durumunda bir değişiklik olmayan Dilek Akçabelen'in akciğerlerinin iflas ettiği ortaya çıktı. Dünyaya getirdiği bebeğini bile kucağına alamayan hemşire için Sağlık Bakanlığı da devreye girdi. Ancak tüm aramalara uygun donör bulunamadı. Durumu kötüleşen Dilek hemşirenin bugün beyin ölümü gerçekleştiği öğrenildi Oğlunu birkaç saniye görebilmişti: Dilek hemşireden acı haber geldi Koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen'in beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. BiP'te paylaş

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Zor bir hamilelik dönemi geçiren Dilek hemşirenin çalıştığı hastane kalp ve damar cerrahisi hastanesi olduğu için kadın doğum bölümü yoktu, hamilelik takibini başka bir hastane yapıyordu. Hamileliğinde böbrekleriyle ilgili sorunlar yaşadı hatta bir operasyon geçirdi. Doğum iznine erken ayrılmasının sebebi de buydu.

Zor bir hamilelik dönemi geçirdi

34 haftalık hamileyken corona virüse yakalandı. Ailesinde virüs tespit edilemedi, komşusundan aldığı düşünüldü. 11 Nisan'da hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşınca üç gün sonra bebeği sezaryenle alındı. 2,5 kilo doğan oğlu Tunç'u birkaç saniye görebildi.

Durumu ağır

Dilek hemşirenin böbrek rahatsızlığı ve hamileliğinde zayıflayan bağışıklığı nedeniyle durumu hızlı ilerledi. Akciğerleri fonksiyonlarını yerine getirememeye başladı, nakil ihtiyacı doğdu. Akciğer nakli için organ nakli sırasına girdi, ancak olumlu haber gelmedi. 1,5 aydır yoğun bakımda olan dilek hemşirenin durumu ağır.

Öte yandan Dilek hemşirenin durumuyla ilgili Twitter'dan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

''Dilek hemşiremizin yakınlarının üzüntüsü dün biraz daha arttı. Covid-19’a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisan'dan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef, teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama kalbi hayatla bağını her şeye rağmen koruyor.''