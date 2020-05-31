Bakan Koca'dan Dilek hemşire paylaşımı: 'Durumu ciddi, ama kalbi hayatla bağını koruyor

34 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan ve bebeği sezaryenle alınmak zorunda kalan 30 yaşındaki 30 yaşındaki Dilek Akçabelen İstanbul'da Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapıyordu. Mart ayında virüs salgını başladığında heyet raporuyla erken doğum iznine ayrıldı.
- Zor bir hamilelik dönemi geçiren Dilek hemşirenin çalıştığı hastane kalp ve damar cerrahisi hastanesi olduğu için kadın doğum bölümü yoktu, hamilelik takibini başka bir hastane yapıyordu. Hamileliğinde böbrekleriyle ilgili sorunlar yaşadı hatta bir operasyon geçirdi. Doğum iznine erken ayrılmasının sebebi de buydu.
Zor bir hamilelik dönemi geçirdi
34 haftalık hamileyken corona virüse yakalandı. Ailesinde virüs tespit edilemedi, komşusundan aldığı düşünüldü. 11 Nisan'da hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşınca üç gün sonra bebeği sezaryenle alındı. 2,5 kilo doğan oğlu Tunç'u birkaç saniye görebildi.
Durumu ağır
Dilek hemşirenin böbrek rahatsızlığı ve hamileliğinde zayıflayan bağışıklığı nedeniyle durumu hızlı ilerledi. Akciğerleri fonksiyonlarını yerine getirememeye başladı, nakil ihtiyacı doğdu. Akciğer nakli için organ nakli sırasına girdi, ancak olumlu haber gelmedi. 1,5 aydır yoğun bakımda olan dilek hemşirenin durumu ağır.
Öte yandan Dilek hemşirenin durumuyla ilgili Twitter'dan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
''Dilek hemşiremizin yakınlarının üzüntüsü dün biraz daha arttı. Covid-19’a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisan'dan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef, teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama kalbi hayatla bağını her şeye rağmen koruyor.''
DİLEK HEMŞİREMİZİN yakınlarının üzüntüsü dün biraz daha arttı. COVID-19’a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisandan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef, teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama KALBİ HAYATLA BAĞINI HER ŞEYE RAĞMEN KORUYOR. pic.twitter.com/eLYHbenSlx
DİLEK HEMŞİREMİZİN yakınlarının üzüntüsü dün biraz daha arttı. COVID-19’a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisandan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef, teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama KALBİ HAYATLA BAĞINI HER ŞEYE RAĞMEN KORUYOR. pic.twitter.com/eLYHbenSlx— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 31, 2020