Bakan Koca'dan İstanbul'da koronavirüs mesaisi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki programıyla ilgili Twitter hesabından paylaştığı mesajlarla duyurdu. Bakan Koca, “İstanbul Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu bugün toplandı. Valimiz, kaymakamlarımız, ilçe sağlık müdürlerimiz ve diğer yöneticilerimizin katılımıyla yaptığımız toplantıda, temaslı takibi çalışmalarını ve artışla birlikte oluşan ihtiyaçları ele aldık. Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da" dedi.

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İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyareti ile ilgili olarak ise Bakan Koca, “İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticileriyle Görüşme. Yaptığımız ziyarette, pandemi sürecindeki hasta yükü, değişiklik gösteren şartlarda verilecek katkı ve diğer hizmetler konusunda bilgi aldık. Tedbirde tavizsiz olursak hastanelere daha az ihtiyaç duyarız" mesajını paylaştı.

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