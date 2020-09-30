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Koronavirüs Bakan Kocadan izolasyon uyarısı
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan izolasyon uyarısı

Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürmesine rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor. Her gün uyarı üstüne uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez izolasyon kurallarının önemine dikkat çekti.
Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, "Evde tedavi görenler ile belirtisi olmayan virüs taşıyıcıları, bulaştırıcılık yönünden kendilerini tedavisi hastanede yapılan Kovid-19 hastasından farksız görmelidir" ifadelerini kullanıd.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, izolasyon kurallarının önemine dikkat çekti. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "İzolasyon kuralına neden uyulmalıdır? Evde tedavi görenler ile belirtisi olmayan virüs taşıyıcıları, bulaştırıcılık yönünden kendilerini tedavisi hastanede yapılan Kovid-19 hastasından farksız görmelidir. Dışarıda kimse, hastanede olduğu gibi koruyucu özel kıyafetlere sahip değil."

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