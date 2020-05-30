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Koronavirüs Bakan Kocadan yaşlılara uyarı Yarın büyük gün ama tedbiri elden bırakmayın
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan yaşlılara uyarı: Yarın büyük gün ama tedbiri elden bırakmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın sokağa çıkma yasağından 14.00-20.00 saatleri arasında muaf olacak olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uyarıda bulundu. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca, "65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün. Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda MASKE KULLANMAK VE SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK da o kadar önemli" dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın sokağa çıkacak 65 yaş ve üstü vatandaşları uyardı. "Yarın büyük gün" diyen Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: "65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün. 14.00-20.00 arası dışarıdalar. Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda MASKE KULLANMAK VE SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK da o kadar önemli. Kırk yıllık dostlar arasında bile! Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler"

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