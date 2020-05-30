Bakan Koca'dan yaşlılara uyarı: Yarın büyük gün ama tedbiri elden bırakmayın

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın sokağa çıkacak 65 yaş ve üstü vatandaşları uyardı. "Yarın büyük gün" diyen Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: "65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün. 14.00-20.00 arası dışarıdalar. Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda MASKE KULLANMAK VE SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK da o kadar önemli. Kırk yıllık dostlar arasında bile! Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler"

65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün. 14.00-20.00 arası dışarıdalar. Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda MASKE KULLANMAK VE SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK da o kadar önemli. Kırk yıllık dostlar arasında bile! Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler. pic.twitter.com/sUH1YCwjJf — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 30, 2020