Bakan Ziya Selçuk tarih verdi: Okullar ne zaman açılacak?

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Canan Kaftancıoğlu ifade öncesi savcıları hedef aldı

Hakkında başlatılan “Suçu ve Suçluyu Övme” soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği demeçte savcıları hedef aldı. Kaftancıoğlu, "Bir mesleğin en temel kuralları ancak bu kadar ayaklar altına alınabilir. Yargının böyle acıklı bir halde olması çok üzücü." İfadelerini kullandı.