Bakan Ziya Selçuk tarih verdi: Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, normalleşme sürecinin beklendiği şekilde devam ederse okulların 1 Haziran'da açılabileceğini söyledi. Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;
Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse 1 Hazarin'da okulları açarız.
Bilim Kurulu önerileri, bakanlıklar arasındaki iletişim ve Cumhurbaşkanmız öncülüğünde yapılan çalışmalar.
Öğrenciler nasıl sınıf geçecek
Öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu sınıf geçme söz konusu olacak, üst sınıflarda bu sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla
Ayrıntılar birazdan...