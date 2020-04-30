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Koronavirüs Bartında son 5 günde pozitif vaka görülmedi
TÜRKİYE

Bartın'da son 5 günde pozitif vaka görülmedi

Bartın'da son 5 gündür koronavirüs pozitif vaka görülmedi. Öncesinde virüse yakalanan 73 hastanın sağlığına kavuştuğu ve taburcu edilerek evlerine gönderildiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Bartın'da vatandaş evde kal çağrısına uydu.
Bartın'da vatandaş evde kal çağrısına uydu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mayıs'tan itibaren 3 gün 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ancak Bartın'ın bu illere arasında olmamakla birlikte alınan tedbir kararlarının devam ettiği belirtildi.

İl genelinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin yanı sıra acil ihtiyaçları dışında diğer vatandaşların da cadde ve sokaklarda gezinmesi, yürümesi, bir araya gelmesinin yasaklandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

İkisi yoğun bakımda, 17 pozitif hasta var

"Pazarlarda, market ve bakkallarda alanın yarısı kadar maskeli olmak şartıyla müşteri kabul edilmektedir. Kamu kurumlarında, toplu taşıma araçlarında maskesiz bulunmak yasaktır. Sahillerde, akarsu kenarlarında piknik alanlarında bulunmak, gezinmek yasaktır. Gerekli olan her yerde sosyal mesafeyi korumak zorunludur. Seyahat izni almadan başka şehirlere gitmek yasaktır. Alınan bütün bu tedbirler hepimizin sağlığı içindir. Bartın'da çok şükür son 5 gündür pozitif vaka görülmemiştir. 73 hastamız taburcu edilerek evlerine gönderilmiş, 21 hastamız taburcu edilmek üzere son test sonuçlarını beklemektedir. Halen hastanede tedavisi devam eden 2’si yoğun bakımda olmak üzere 17 pozitif hastamız bulunmaktadır. Ramazan ayının sonunda çifte bayram yapabilmek, alınan önlemlere riayet etmekle mümkün olacaktır."

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