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Koronavirüs Bartından güzel haber Hiç korona vakası kalmadı
TÜRKİYE

Bartın'dan güzel haber: Hiç korona vakası kalmadı

Bartın’da ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 14 Mart’tan bu yana alınan tedbirlerin ardından taburcu edilen son hastalarla birlikte sıfır vaka sayısına erişildi. Toplamda 135 korona virüs vakasının görüldüğü kentte 4 kişi hayatını kaybederken, geride kalan 131 kişinin de taburcu işlemleri tamamlandı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Bartın’da alınan tedbirlerin ardından taburcu edilen son hastalarla birlikte sıfır vaka sayısına erişildi. Toplamda 135 korona virüs vakasının görüldüğü kentte 4 kişi hayatını kaybederken, geride kalan 131 kişinin de taburcu işlemleri tamamlandı.

Bartın'da 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor: Valilik vatandaşları uyardı
KORONAVİRÜS
Bartın'da 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor: Valilik vatandaşları uyardı

Haberi valilik verdi


Konuyla ilgili Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Pandemi Hastanesinde Covid-19 tanısı ile tedavi gören hastamız kalmamıştır. İlimizde ilk akanın görüldüğü 14 Mart 2020 tarihinden bu yana hastanede tedavi altına alınan 135 vakadan 4’ü vefat etmiş, 131 hastamızda sıhhatle taburcu edilmiştir” denildi.

Artvin’de koronavirüs vakası sıfırlandı: 17 gündür yeni vaka görülmüyor
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Yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbir kararlarına Artvin’de büyük ölçüde uyuluyor. Kentteki hastanelerde tedavi gören korona tanısı konulmuş hastalar taburcu oldu. Vakanın sıfırlandığı kette, 17 gündür ise yani bir tanıya rastlanmadı. Kentte vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmazken, sokaklar neredeyse tamamen boşaldı.
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Toplamda 857 testin yapıldığı Artvin’de, vaka sayısı 39, hayatını kaybeden hasta sayısı ise 5 olarak belirlendi. Kentin Arhavi, Murgul ve Ardanuç ilçelerinde ise şuana kadar koronavirüsü (kovid-19) tanısı konulmuş hasta bulunmuyor.
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Artvin’de Korona virüs vaka sayısı sıfırlandı, 17 gündür şehirde yeni vaka görülmüyor
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Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mehmet Ali Dündar, Artvin’de Korona virüsle ilgili yaptığımız çalışmalar, şükürler olsun ki olumlu sonuçlarını vermeye başladı. Hastanelerimizde yatan pozitif korona virüs vakamız kalmadı. İki haftadır yeni tespit ettiğimiz vakaya da rastlamadık. Artvin koron virüs yönünden kendini sterilize etti, diyebiliriz” dedi.
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İlk başından itibaren Artvin halkının yüksek oranda kurallara ve yaşam şekline adapte olduğunu ve başarıyla uyguladığını kaydeden Dündar Tehlike tamamen gecene kadar bu duyarlılığın devam edeceğini umut ediyoruz. Rehavete kapılmadan, herkesin alına kararlara uygulamasına devam etmesini arzu ediyoruz“ ifadelerini kullandı.
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Kentte 35 senelik esnaflık yapan Necati Türker ise ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade ederek Artvin halkı son derece kurallara uyuyor, son derece bilinçli sokakta çocuk, yaşlı görmüyoruz. Bu yüzdende Artvin’de vaka sayısını sıfır olması bizi mutlu ediyor” derken, evde kalarak kendisini bu şekilde izole eden Sami Özçelik ise Artvin’de iki haftadır vaka bulunmuyor. Bunun nedeni Artvin halkının oldukça duyarlı ve kurallara uymasıdır. 20 yaş altı, 65 yaş üstü sokağa çıkmadı. Bu şekilde kent koronaya karşı birlik olmuş durumda. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
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Görkem Türker de Artvin’de insanların bu salgını ilk günden itibaren ciddiye aldığını ifade ederek “Herkes sadece kendi sağlığını değil, başkalarının sağlığını da düşündü. Bu nedenle sayılar azalıyor, virüsü yendik gibi, ortalama bir ay içerisinde ilimizde bu işin biteceğini umut ediyorum” şeklinde konuştu.
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Artvin’de koronavirüs vakası sıfırlandı: 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasına karşı alınan tedbirlere büyük ölçüde uyulan Artvin'de vaka sayısı sıfırlandı. Kentte korona nedeniyle tedavi gören hastalar taburcu olurken, 17 gündür ise pozitif vakaya rastlanmadı.


  • Salgınla mücadelede kişisel önlemlere de dikkat çekilen açıklamada ayrıca, “Kontrollü sosyal hayat olarak nitelendirilen bu yeni dönemde, salgınla mücadelenin temel stratejisi, yasaklarla koruma değil, kişilerin kendilerini korumalarıdır. Rehavete kapılmadan ve şu 3 kavramı yeni hayatımıza rehber edinerek inşallah başarmaya devam edeceğiz. Maske, mesafe ve hijyen. Lütfen kurallara uyalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. ” ifadesine yer verildi.
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