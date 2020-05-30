Bartın'dan güzel haber: Hiç korona vakası kalmadı

Kentte 35 senelik esnaflık yapan Necati Türker ise ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade ederek Artvin halkı son derece kurallara uyuyor, son derece bilinçli sokakta çocuk, yaşlı görmüyoruz. Bu yüzdende Artvin’de vaka sayısını sıfır olması bizi mutlu ediyor” derken, evde kalarak kendisini bu şekilde izole eden Sami Özçelik ise Artvin’de iki haftadır vaka bulunmuyor. Bunun nedeni Artvin halkının oldukça duyarlı ve kurallara uymasıdır. 20 yaş altı, 65 yaş üstü sokağa çıkmadı. Bu şekilde kent koronaya karşı birlik olmuş durumda. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.