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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ataş Kara Yarınki toplantıda yeni önlemler alınabilir
TÜRKİYE

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Yarınki toplantıda yeni koronavirüs önlemleri alınabilir

Bilim Kurulu Üyesi Ataş Kara: Yarınki toplantıda yeni önlemler alınabilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yarın yapılacak Bilim Kurulu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada il bazında yeni önlemlerin de masaya yatırılabileceğini belirterek "Dikkat edecek olursak Avrupa'daki ülkelerde ciddi bir vaka artışı var. Böyle olunca biz ne yapabiliriz, onlar değerlendirilecek. Onlardan aldığımız örneklere göre Türkiye'de neler yapabiliriz, hep beraber konuşacağız. Yeni önlemler de olabilir, rakamlara göre, gidişata göre konuşulacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yarın İstanbul'da toplanacak. Bilim Kurulu toplantısı öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yaptığı açıklama dikkat çekti.

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YENİ ÖNLEMLER GELEBİLİR

Prof. Dr. Kara, il bazında bir kısıtlamanın gündeme gelip gelmemesine ilişkin, "Büyük olasılıkla diyorum çünkü yeni rakamlar yarın değerlendirip, konuşulacaktır. Yeni önlemlere gerek olup olmadığı ve son dönemde elde edilen bilgiler konuşulacak. Havanın soğuması Avrupa'da biraz daha erken oluyoruz. İnsanların içeriye girmesi biraz daha erken oluyor. Dikkat edecek olursak, Avrupa'daki ülkelerde ciddi bir vaka artışı var. Böyle olunca biz ne yapabiliriz onlar değerlendirilecek. Onlardan aldığımız örneklere göre Türkiye'de neler yapabiliriz, hep beraber konuşacağız. Özelikle Avrupa'daki vaka artışı ile erken dönemde hastalanan kişilerin bazılarının tekrar virüsü alabildiklerini ve tekrar hastalanabildiklerini görüyoruz. O nedenle de hastalığı geçirmiş olmanın, koruyucu olmadığının vurgusunu tekrar yaparak, bizim tüm önlemleri tekrar tekrar hep birlikte hastalığı geçirsek de geçirmesek de uymamız gerekiyor. Yeni önlemler de olabilir, rakamlara göre, gidişata göre konuşulacaktır" dedi.

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'UYUMUN NE KADAR OLDUĞUNA BAKMAK GEREKİYOR'

  • Prof. Dr. Kara, bu önlemlerin neler olabileceği sorusuna, "Son rakamlara ve değerlere bakmak lazım. Maske kullanım oranlarının ne olduğuna, uyumun ne kadar olduğuna bakmak gerekiyor. Bir de uygulamalarda nelerin ne kadar uygulanabildiğine, önerileri açıkçası il pandemi kurulu il bazında da alabiliyor. O alınan önlemlerin ne kadar etkili olduğunu, ne kadar uygulanabildiğini, sorun yaşanan yer var mıdır yok mudur onları da değerlendirip, ona göre karar vermek lazım. Yeni önlemler gelebilir" diye yanıt verdi.
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